Retrasos de hasta un año en Jaén para valorar una incapacidad

La Unidad Médica de Valoración de la Incapacidad es la entidad encargada de realizar en la provincia de Jaén las valoraciones médicas que dan derecho a cualquier persona a cobrar una prestación por incapacidad. Una unidad médica que pertenece al Gobierno central, concretamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, y que en Jaén acumula quejas continuas de pacientes que lleva esperando entre 8 y 9 meses, casi un año, para recibir esta valoración.

El sindicato UGT, en declaraciones a los medios de comunicación, ha denunciado la lentitud de estos servicios y su mal funcionamiento. Concretamente José Durán, de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT Jaén ha criticado en los medios esta cuestión: "El plazo medio empleado para esta valoración es de un año, con los graves problemas que eso trae. Si no estás calificado no tienes derecho a la pensión, con lo que tus cónyuges o herederos no tienen derecho a ningún medio de subsistencia". Añade Durán que las personas en fase terminal, que por ejemplo tengan un cáncer, se pueden morir sin cobrar la pensión. "La teoría de Rajoy: una vez muerto el perro se acabó la rabia", ha añadido.

Por otra parte, desde UGT también han denunciado un asunto que consideran "más extremo" y es que se les esté negando la jubilación anticipada a personas con una minusvalía superior a un 45 % y más de 56 años de edad porque, según argumenta José Durán, los trabajadores del Centro de la Valoración de Incapacidades de la delegación de Igualdad, Salud y Políticas sociales de la Junta de Andalucía se niegan a hacer el certificado que exige la Seguridad Social para este procedimiento. "Esto es gravísimo porque personas que tienen un derecho están viendo como se les niega. Además, también podrían estar incurriendo en una responsabilidad patrimonial puesto que es un derecho que tienen aquellas personas con enfermedades como la polio o la talidomida, catalogadas dentro de dicha norma", añade Durán.

Muchas son las personas con las que este medio ha podido hablar durante estos días que confirman este índice temporal de espera, un plazo que desespera, y más en la situación que viven muchas de ellas, por la que deberían ser una prioridad ya que existen pacientes con pocos recursos que están pendiente de esta EVI para cobrar una prestación o algunos que pasan por enfermedades tan duras como un cáncer en fase terminal 4.