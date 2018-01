Xuxa y Fernando Drasler: "Venimos a ElPozo a ganar todos los títulos"

ElPozo Murcia ya está al completo con la llegada de Fernando Drassler y Xuxa, los refuerzos brasileños del mercado invernal. El primero, "un cierre fuerte físicamente y al que le gusta sumarse al ataque", tal y como explicaba Duda. El jugador, que pasó por Zaragoza en 2010 unos meses, llega motivado tras ganar los tres títulos posibles con Joinville y "con ganas de ganar todos los títulos".

Mismo reto que persigue su compañero Xuxa, un jugador creativo, importante a balón parado y que también tuvo un pasado en España (Pinseque, 2005) y que incluso es internacional con la canarinha. Como Drasler, firma por año y medio con opción a otra temporada, y afirma Xuxa que "no me interesan Inter o Barcelona, queremos ganarlo todo con ElPozo. Lo he visto en televisión estos meses".