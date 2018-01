Zurutuza: "Tenemos una gran plantilla"

David Zurutuza es el primero de los jugadores de la Real Sociedad en repasar la actualidad Txuri-Urdin en este 2018. Lo ha hecho tras la primera sesión a puerta cerrada de la semana de cara a la visita a Butarque.

-Deseo para 2018. "Empezsar fuerte. Me gustaría coger una buena velocidad de crucero y empezar ganando, que el equipo coja confianza y si logramos eso, todo lo demás será bueno".

-Asier Garitano en el Leganés. “Es verdad que todos nos conocemos, porque con la tecnología todo está muy visto, y para bien o mal, todo está bien estudiado, pero tener enfrente a un entrenador de aquí hace que igual nos conoce más, pero no nos tiene que preocupar, porque si lo hacemos bien en Butarque, sacaremos algo positivo de allí".

-Buen final de 2017. "Para nosotros era importante acabar bien para tener el trabajo bien hecho y coger las vacaciones tranquilos, y darnos cuenta del nivel que tenemos. Se hizo un partidazo y se vio la calidad y cualidad de este equipo, y de eso tenemos que estar convencidos".

-El triunfo contra el Sevilla, camino a seguir. "Pienso que sí, recuerdo el año pasado muchos partidos la Real tenía ese fútbol muy dinámico de muchos apoyos y movilidad, y eso nos dio muchas victorias, un equipo que desgasta al contrario pero si las ocasiones no entran tienes, al final por insistencia tienes que terminar ganando".

-Se fue Vela, y no habrá fichajes de invierno. "Todos sabemos lo que nos ha dado Carlos Vela, en los futbolístico y humanamente. Tenía mucho peso en el vestuario, a priori la plantilla estaba hecha para tres competiciones y una ya no la tenemos, así que entiendo que la plantilla es suficiente. Pero todo lo que venga, será bienvenido, para ayudar, aunque no es mi trabajo decir si hace falta o no, no me meto en eso, ahora estamos los de aquí y de verdad creo que tenemos una gran plantilla".