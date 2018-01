Al 26% de los cántabros no les gusta sus regalos de Navidad

Es una imagen que se repite en muchas casas por Navidad. Ese típico regalo que ya tienes o que no te gusta y que, a pesar de ello, sonríes para quedar bien. La realidad, después, es bien distinta. O te lo quedas para abandonarlo en el fondo del armario, o pides el ticket regalo para cambiarlo con la excusa de que te "encanta" pero igual prefieres "una talla más". O, en el último extremo y sin ningún pudor, entras en internet para sacarte unos euros de más.

En Cantabria le sucede a una cuarta parte de la población. El 26% de los cántabros recibieron más de un regalo no deseado la pasada Navidad, según el estudio global ‘Tendencias de consumo en Navidad’ elaborado por la consultora TNS1 para eBay.

Ropa que sabes que no te pondrás, gadgets que nunca usarás o decoración que ya tienes en casa, todo completamente nuevo y en perfecto estado. Según el estudio, el 39% de los encuestados afirma quedárselos, un 33% afirma cambiarlos y el 3% prefiere hacer Regifting, una práctica que consiste en vender estos regalos poco acertados para obtener un dinero extra. Una tendencia que sigue ganando adeptos año tras año.

El motivo más repetido por el cual el 45% de los encuestados no se atreven a vender los regalos no deseados es de carácter cultural, pues existe la creencia de que es un gesto desconsiderado para la persona que ha realizado el regalo. Por este motivo, un 21% de los encuestados declara que vendería más regalos de Navidad no deseados si alguien realizara esta transacción por ellos.

Curiosamente, al 58% de los encuestados lo que realmente les molestaría es que vendieran su regalo para comprar otro para otra persona, no el hecho de que lo vendan y donen el dinero a alguna asociación, tal y como afirma un 35% de los cántabros.

Como curiosidad, la peor etiqueta a la hora de recibir un regalo es no mostrar aprecio a la persona que te lo ha regalado (47%), no quitar el precio (39%) y un regalo inapropiado (36%). Y por supuesto, para más de la mitad de los cántabros, un 57%, considera importante que el regalo esté envuelto como muestra de cariño y consideración.