Estudian medidas contra el patrono del PP en la residencia de Orcera

El Presidente de la fundación “Peñalta” y alcalde de Orcera, Juan Francisco Fernández, ha afirmado que están revisando las informaciones que ha hecho públicas el presidente local del Partido Popular y uno de los patronos de la fundación que gestiona la residencia de personas mayores, Sergio Ruipérez, al hacer públicos datos de la mujer que el pasado 23 de diciembre, abandonó de noche la residencia sin que nadie se percatara. La mujer fue encontrada en el exterior del edificio cerca de las 7 de la mañana por parte de uno de los trabajadores del centro, con síntomas de hipotermia, por lo que fue evacuada hasta el hospital, primero el C.H.A.R.E. Sierra de Segura y después al H. San Juan de la Cruz de Úbeda donde ha permanecido desde entonces.

El alcalde dice estar muy sorprendido por la información confidencial que se ha desvelado, a su parecer, para sacar provecho político de este asunto que asegura, ha tomado una dimensión “que perjudica la imagen de esta residencia”.

Residencia "Peñalta" / ORCERA

Dice que en el mandato municipal donde gobernó el Partido Popular, “la residencia se quedó en muy mal estado tanto económico, como de instalaciones, lo que se ha logrado mejorar en los últimos años, aunque ahora parece que quieren volver a destruir lo realizado”.

Concluye que no puede acceder a que Sergio Ruipérez se reúna con los trabajadores, porque desconfía en que pasará con esa información que obtenga, al tiempo que advierte, sobre la cláusula de confidencialidad firmada por los trabajadores que les obliga a no dar ningún tipo de dato mientras no sea por los canales oficiales de la dirección de la residencia.

Fernández considera grave el que se haga pública una información que el portavoz popular recibió por ser precisamente patrono de la fundación, datos que se le dieron para mantenerle informado de lo sucedido y colaborar a poner solución en lugar de “manchar” la imagen de este centro asistencial. Por eso, está estudiando qué medidas adoptar contra este patrono al tiempo que asegura, se cesó de sus cargos a los dos trabajadores que aquella noche estaban al cargo de los residentes, tras entrevistarse con ellos para que les contaran su versión. Una medida que fue adoptada por exigencia de la familia de la mujer, que se quedó en la calle tras abandonar el edificio por causas que se investigan, y no poder volver al ser puertas de seguridad que no pueden ser abiertas desde fuera.

El Patronato es el máximo órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación. se encarga de adoptar sus acuerdos por mayoría y ejecuta las funciones que le corresponden con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos fundacionales y en el resto del Ordenamiento Jurídico. Está compuesto por concejales del Ayuntamiento de Orcera siendo su presencia proporcional a la composición política del Pleno del Ayuntamiento, siendo un total de tres patronos que en la actualidad corresponde a 2 del Psoe y uno del Partido Popular, recayendo la presidencia en el alcalde, designado como representante socialista.