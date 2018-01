¿Que juguetes piden los niños a los Reyes Magos?

Llegan los Reyes Magos y de nuevo buscamos los juguetes que nos piden los peques. Cambian los hábitos porque ahora compramos también por Internet, con el suspense de saber si los pedidos llegan a tiempo, aunque seguimos acudiendo a la tienda la mayor parte de las veces.

Los juguetes más demandados en estos días son Lol Surprise, una bola con sorpresa que es una muñeca, con la peculiaridad de que los niños y niñas no saben cuál les va a tocar.

Este año se repite la pasión por la Patrulla canina. La novedad es el Paw Patroller, el camión de la patrulla más famosa de caninos, Indicada sobre todo para niños a partir de tres años.

No faltan los juguetes de nuevas tecnologías como el KidiBuzz, un smartphone para los más pequeños de la casa. No es un teléfono en sí, ya que no permite realizar llamadas, pero al estar gestionado por Android, se puede tener acceso a Google. Además, en las cartas a los Reyes Magos, no faltan los patines eléctricos y los drones.