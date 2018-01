El mal tiempo desplaza los partidos del CESA2018Galicia

Hasta doce partidos del Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Balonmano que se iban a disputar este martes y miércoles en As Travesas y Lavadores se han tenido que trasladar a otras pistas, en concreto a Coruxo, O Gatañal y Bueu por las goteras y condensación de las pistas debido a la lluvia. El PP que lleva tiempo pidiendo que se arreglen estos pabellones denuncia que la imagen que se está dando a nivel nacional no es buena y que esta situación no es nueva, y que afecta en invierno a las ligas regulares de baloncesto, balonmano o fútbol sala.

