Siguen las negociaciones para aprobar el Presupuesto Municipal 2018

En el Ayuntamiento de Zamora sigue el mutismo en torno al contenido de las conversaciones entre el equipo de gobierno y Ciudadanos y la concejala no adscrita para la aprobación del presupuesto. Hasta el punto de que ayer se suspendía, oficialmente por falta de asuntos que tratar, la rueda de prensa habitual los martes tras la Junta de Gobierno. En la tertulia de portavoces de Hoy por Hoy Zamora, el PSOE mostraba su confianza en que esta semana se alcance el acuerdo.

Semana, pues, clave en las negociaciones que, según IU y PSOE se desarrollan en buen tono tras la hostilidad mostrada por Ciudadanos y la Concejala no adscrita tras el pleno en el que ambos rechazaron el presupuesto. El concejal de Economía Miguel Ángel Viñas revelaba que las partes están hablando de posibles nuevas rebajas de impuestos, pero de cara al año que viene. Y el socialista Antidio Fagúndez se mostraba esperanzado en se alcance un acuerdo de manera inminente.

Por su parte, el Grupo Popular ha reprochado al Equipo de Gobierno no estar participando en esta negociación y lamentaba que a su grupo no se le ofrezca un acuerdo. El viceportavoz popular José Luis González Prada decía confiar en que la oposición de Ciudadanos y la concejala no adscrita se mantenga.