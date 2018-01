"Estos dos partidos no son un ultimátum para Natxo González"

No tiene un ultimátum Natxo González, como dijo el presidente del Real Zaragoza en SER Deportivos Aragón, pero los resultados son los que se llevan por delante al entrenador de turno cuando un equipo no consigue los objetivos esperados. Es la ley no escrita del fútbol que en las cuatro ultimas temporadas han vivido desde Paco Herrera a Raúl Agné, pasando por Víctor Muñoz, Ranko Popovic o Lluis Carreras.

El actual técnico del equipo aragonés no será una excepción si no consigue enderezar el rumbo del proyecto desde el banquillo a pesar de seguir contando con el total apoyo y confianza del director deportivo Lalo Arantegui y por extensión del consejo de administración que preside Christian Lapetra: "Las dudas estaban mas de puertas hacia afuera que hacia adentro. Nostros confiamos en nuestra dirección deportiva y en el míster y cuerpo técnico y la reunión del otro día fue en un tono informal y ni mucho menos para hablar de ultimátum ni nada de nada. El que lo quiera ver de otra manera se equivoca".

De esta manera zanjaba el presidente del club las dudas que sobre el entrenador planean al estar firmando peores números que cualquier otro técnico que ha dirigido al conjunto blanquillo desde que cayera al pozo de segunda división.

Aun así y a pesar de mostrar toda la confianza en Lalo Arantegui, máximo valedor del entrenador y el encargado de tomar la decisión de mantener o llegado el caso de destituir a Natxo Gónzalez, Lapetra también subrayo que "no nos podemos olvidar que esto es deporte profesional y de élite y que los resultados lo marcan todo".

La receta para cambiar la dinámica es la de siempre según el presidente al señalar que no queda otra que "seguir trabajando en lo que hacemos bien y mejorar en las cosas que no están saliendo porque los jugadores han demostrado que puede hacer buen fútbol y ganar partidos y tenemos que conseguir que sea la tónica habitual y no la excepción".

Además el máximo responsable institucional y representativo de la entidad dejó claro que hay tiempo para todo pero "lo primero es recortar ganando al Barça B porque no queda otra. Yo les pedí a los jugadores que hicieran todo lo posible para que la afición se sienta orgullosa y si lo conseguimos estaremos mas cerca de cualquier objetivo.

NUEVO DESENCUENTRO CON EL AYUNTAMIENTO

Christián Lapetra tampoco rehuyó en SER Deportivos Aragón la nueva polémica con el equipo de gobierno municipal tras unas declaraciones del teniente de alcalde Fernando Rivarés y del propio alcalde Pedro Santisteva a consecuencia de una propuesta del PSOE para subvencionar con 800.000 euros el fútbol base del club.

"Lo que me pena de todo es que esas declaraciones suponen un profundo desconocimiento en lo que significa el Real Zaragoza para Zaragoza y Aragón, un profundo desconocimiento de lo que es una sociedad anónima deportiva con una gestión económico financiera detrás con un desconocimiento absoluto de como hacemos las cosas dentro del club y nos sentimos muy agredidos con los comentarios que se vierten con respecto al club y a su gestión".

Éste ha sido el último desencuentro entre dos entidades sobre el papel condenadas a entenderse aunque da la impresión que cada día que pasa están mas lejos y sin previsión de acercamiento.