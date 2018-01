Polémica entre Aragón y Cataluña por un libro crítico con el independentismo

Enfado entre alcaldes catalanes, tras recibir el libro “Tejidos de vecindad. Los vínculos históricos entre Aragón y Cataluña, siglos XVII-XX”, editado en el marco de la exposición “Dicen que hay Tierras al Este”, que se puede ver hasta el 7 de enero en el Palacio de Sástago, organizada por el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza. En el libro, el Ejecutivo critica al independentismo y a la negativa de entregar los bienes de Sijena. Desde el Ejecutivo niegan que se haya enviado ese libro como regalo. "No sé por qué vía les ha podido llegar y, desde luego, no podrán devolver un regalo que yo no he hecho", ha remarcado Javier Lambán.

"Totalmente fuera de lugar y gratuito". Es como califica el alcalde de Almacelles, Josep Ibarz, este regalo a los ayuntamientos catalanes limítrofes con Aragón, no tanto por el libro en sí, "Tejidos de vecindad", aparentemente un regalo con tono conciliador, sino que por su prólogo, firmado por los presidentes del Gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial de Zaragoza donde cargan contra el proceso independentista y la negativa a la entrega de los bienes.

Y añade que esto no es lo que necesitan, en estos momentos, los vecinos y vecinas de las localidades, tanto aragonesas y catalanas, que conviven diariamente. "Cuando ves estas noticias o ves el comportamiento del presidente de la comunidad autónoma [refiriéndose a Lambán] haciendo sus discursos provocadores, parece que no estén en la misma sintonía que la gente de a pie, que vamos de fiesta al pueblo de al lado, que hablamos en catalán y castellano sin problemas; en general, con muy buen rollo y mucha amistad", señala Ibarz.

Lambán ha apuntado que el Gobierno de Aragón "no va regalando a diestro y siniestro este libro, entre otras cosas, porque es caro y no están los tiempos como para desperdiciar recursos". Sobre el polémico contenido del prólogo, Lambán recuerda que "rechazamos absolutamente el independentismo y el separatismo; rechazamos los proyectos secesionistas en nombre de la Constitución y en nombre de la unidad de España que, para nosotros, es muy importante y aconsejamos reflexionar justamente en el sentido contrario, es decir, en el de recomponer los lazos que nos unen".