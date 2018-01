Andújar por San Fernando, o de Ramón Espinar y su pollencia

Con no sé si muy acertado latinismo, Ramiro de Maeztu, en Don Quijote, Don Juan y la Celestina, vincula con el amor la “pollencia cruel que toma en los hijos venganza de los padres" y cuya llama usa por leña almas y vidas de humanas criaturas". San Fernando, rey de tanta humanidad como su hijo, que prohibió las penas corporales en el rostro por ser el hombre imagen de Dios, pasó en 1232 por Andújar, ciudad que había conquistado, y, revisando el Fuero, se indignó contra esa (usemos la palabra de Maeztu) pollencia que obligaba a los hijos a pagar las culpas de los padres, y viceversa, y los cónyuges uno por otro. Ya en Baeza, dictó una carta corrigiéndolo y defendiendo la reforma con su ira y con feroces multas. El progreso legal logrado con San Fernando en Andújar se enarbola hoy en defensa de Ramón Espinar, a quien se supone inocente de las sacas de dinero que su padre metía en casa. Sin embargo, se olvidan sus defensores de que ese no es el problema, sino de que presumiera y se jactara de ser de familia obrera, con modestos, usando sus torpes palabras, curros: porque si de la sangre no es justo que venga culpa, tampoco es justo que venga mérito. Don Juan Manuel narra la amargura de los descendientes de San Fernando por no haber tenido la bendición paterna (Alfonso X la hubo condicional, como la herencia de Hugh Hefner, y no cumplió las condiciones; Sancho IV fue maldito de su padre por rebelársele, y Alfonso XI no pudo recibir lo que su padre no tenía). Para ellos valía más que la sangre, la corona y el tesoro. Así pues, ¿a qué viene pavonearse de ser hijo de obrero ganando miles de euros al mes, y además sin serlo?

JOSÉ MARÍA BELLIDo José María Bellido Morillas es doctor europeo en filosofía por la Universidad de Bolonia como becario del Real Colegio de España. Es presidente de la Asociación ‘Pedro Cubero’, además de autor de numerosos artículos relacionados con asuntos locales.