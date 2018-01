Canarias investiga la incidencia de la mutilación genital femenina

El Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias va a realizar un estudio para conocer la realidad de la mutilación genital femenina en las islas, una práctica de la que se tiene constancia que se realiza, pero de la no se disponen de datos.

Por ello, el Instituto Canario de Igualdad quiere saber qué incidencia tiene la mutilación genital femenina en Canarias, entendida como un tipo de violencia que se ejerce contra la mujer, para lo que ha contratado a un equipo de profesionales que realizarán un diagnóstico sobre esta práctica que es habitual en Senegal, Nigeria, Mali y Gambia.

La directora del Instituto, Claudina Morales, ha explicado que "se han detectado casos, pero no lo sabemos con exactitud, de ahí este estudio, que no deja de tener dificultades porque la mutilación femenina no es visible, por eso es importante desarrollar campañas y sensibilización para poder actuar".

Según Morales, "el estudio nos dará las pautas para poder intervenir de manera eficiente y eficaz porque sabremos en qué zonas de nuestro territorio se produce".

El Instituto invertirá en este estudio dos millones de euros del crédito extraordinario aportado por el Gobierno de España para luchar contra la violencia de género y sus resultados se conocerán antes del próximo mes de junio.

La mutilación genital femenina es una práctica que atenta contra el derecho de las mujeres, además de provocar serios problemas de salud.