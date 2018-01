Lo ha advertido durante su comparecencia: "Me he empeñado hoy en que no hay titular, voy a intentarlo". Elías Bendodo, presidente provincial del PP y de la Diputación Provincial y en todas las quinielas como posible futuro candidato de su partido a la Alcaldía de Málaga en sustitución de Francisco de la Torre, ha eludido este miércoles hablar sobre si habrá sucesión o no en la capital durante una convocatoria de prensa para hacer balance de 2017 y hablar sobre los retos de su partido en el año recién inaugurado.

"En este tema, no ha ninguna novedad", ha dicho tras rechazar valorar las declaraciones en la Cadena Ser del concejal de PP de Málaga, Mario Cortés, en las que afirmó que el PP no tiene tiempo material para cambiar de candidato y "vender" una nueva cara. "Soy de los que creen que a estas alturas del partido, [De la Torre] debería optar de nuevo a la reelección", subrayó Cortés. Málaga es la principal ciudada española que gobiernan los populares.



"Mario es buen amigo desde hace muchísimos años. No voy a entrar a valorar la opinión personal de un compañero. Cada uno en este partido es libre de opinar y decir lo que considere oportuno, pueda estar yo más de acuerdo o no", ha contestado Bendodo.

El presidente del PP de Málaga no se ha salido del guion. El proceso de elección de candidatos en los 103 municipios de la provincia se iniciará en pocos días y durará hasta la primavera. Los plazos se irán cubriendo "en función de las circunstancias". Bendodo ha recordado que el límite es un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán en junio de 2019. Sí ha precisado que esos tiempos podrían variar en caso de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, decidiera convocar elecciones autonómicas este año, un escenario con el que trabaja el PP pese a que la legislatura no se agota hasta marzo de 2019. "Es posible que en 2018 tengamos un adelanto electoral en función de cómo le vayan los intereses a la señora Díaz", ha opinado Bendodo.

Tan pocas ganas tenía el presidente del PP de dar titulares sobre el debate que existe en torno a él y a De la Torre que cuando se le ha preguntado si descarta optar de nuevo a presidir la Diputación, ha sido escueto: "Yo no digo ná, a estas alturas...". Sobre la Alcaldía de la capital, poco más. No parece temer que la elección de candidato no esté decidida. Lo ha calificado de tema "absolutamente menor" e "interno del partido". "Tenemos confianza en nuestras posibilidades, como hemos hecho en los últimos 20 años", ha añadido Bendodo, a quien le seducen, ha precisado, los retos e ideas regionales y nacionales. "Incluso locales", ha concluido.