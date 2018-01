El goleador Enric Gallego ficha por el Extremadura UD

"Vengo a trabajar por el equipo, a sumar" han sido las primeras palabras del delantero Enric Gallego, nuevo jugador del Extremadura UD, en su presentación, este miércoles, como jugador del equipo de Almendralejo.

El futbolista que ha materializado 18 goles en la primera vuelta con su anterior equipo, el Cornellá, ha señalado que le ha costado salir de casa, pero que está feliz e ilusionado con este proyecto, al que espera acoplarse rápidamente. Enric Gallego que mantuvo una conversación con el entrenador, Manolo Ruiz, dijo estar a disposición del mister ante el encuentro que disputará el equipo el próximo domingo, en Córdoba.

Por su parte, el presidente de la entidad Manuel Franganillo señaló que no va a haber una revolución, que puede haber una incorporación más, antes del cierre del mercado, el 31 de enero. Respecto a las bajas anunciadas por el club, Franganillo señaló que Javi Pérez es un “hasta luego, no un adiós”, y que intentarán desde el club facilitar lo posible al futbolista. Mismo caso que Jankovic y Kike Echávarri. Un presidente que señaló que el portero Marc Vito no va a abandonar el club.

El club que aspira a acabar la competición entre los cuatro primeros clasificados del grupo IV de la Segunda B ha anunciado que también se incorpora a su plantilla el defensa ítalo- argentino Nicolás Delmonte.