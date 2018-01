Junqueras demanarà el trasllat a una presó catalana per anar als plens parlamentaris

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, demanarà ser traslladat a una presó catalana i poder acudir als plens del Parlament, fins i tot per ser investit president si finalment no ho és Carles Puigdemont, si després de la seva compareixença de demà al Tribunal Suprem encara continua a la presó.

Així ho ha anunciat avui l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, en una entrevista a l'emissora Catalunya Ràdio, la vigília de la vista convocada per la sala d'apel·lació del Suprem per decidir si manté o revoca la decisió del magistrat de l'alt tribunal Pablo Llarena, que va avalar la presó preventiva que el 2 de novembre va acordar la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.

L'advocat de Junqueras ha reconegut que és "incert" el resultat de la vista d'apel·lació demà, a la qual Junqueras ha demanat ser present i en la qual la defensa al·legarà que deixar-lo en llibertat no només va en suport dels seus drets personals, sinó dels drets col·lectius, un cop ha estat elegit diputat a les eleccions del 21-D.

El pes d'aquest argument és "enorme", ja que el propi magistrat Llarena va sostenir en la resolució en la qual va confirmar l'ordre de presó acordada per Lamela que aquesta mesura es podia revisar un cop passades les eleccions, segons Van den Eynde.

El lletrat ha admès encara que, malgrat que la sala del Suprem s'ha de guiar per "criteris jurídics", els seus integrants estaran "influïts" pel context polític i social i per les seves circumstàncies personals.

Si la sala d'apel·lació del Suprem no accepta la petició d'excarceració, Junqueras defensarà un "escenari" que sigui compatible amb l'"exercici dels seus drets polítics", amb un trasllat a una presó catalana i amb la petició d'un permís per sortir de presó per acudir als plens del Parlament.

En aquest sentit, l'advocat ha indicat que si Puigdemont, que segueix fugat a Bèlgica, no pot ser investit president i Junqueras és l'elegit, té "dret" a acudir al Parlament a la sessió d'investidura i ser nomenat president de la Generalitat.

D'una altra banda, el lletrat ha indicat que no li ha plantejat cap recomanació jurídica a la seva clienta Carme Forcadell, que va pagar una fiança de 150.000 euros per sortir de la presó -en la que va estar una nit-, a l'hora que decideixi si opta o no a repetir com a presidenta del Parlament.