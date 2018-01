Ganemos no plantea enmiendas a los presupuestos e insiste en su 'no'

Ganemos mantiene su rechazo a los presupuestos de 2018 en plenas negociaciones del equipo de gobierno con la oposición, a la que necesita para que las cuentas vean la luz. La coalición no contempla presentar enmiendas parciales al proyecto presentado por el alcalde, Manuel Serrano, a principios de diciembre y asegura que a día de hoy están en disposición de votar en contra de dicho borrador.

El PP no tiene mayoría absoluta. Y aun sumando con Ciudadanos, su socio natural que ha aprobado todos los presupuestos de Javier Cuenca y con el que el PP firmó un pacto de investidura para hacer alcalde a Manuel Serrano, y que ha dicho que si planteará enmiendas parciales, no llegan. Necesitan o al PSOE, que también ha anunciado que plantearán enmiendas, aunque no garantizan su voto a favor, y también podría valer el voto del edil no adscrito Pedro Soriano, que no se ha manifestado sobre los presupuestos.