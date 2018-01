La Consellería advierte de que la descarga de graneles se encuentra suspendida

La Consellería de Medio Ambiente advierte que, desde el pasado 20 de diciembre, la actividad de descarga y vertido de graneles en el Puerto de Alicante se encuentra en suspensión cautelar.

Después de abrir un nuevo expediente el pasado mes por superar los niveles permitidos de acopio, ahora el gobierno valenciano deberá resolverlo, además de la imposición de una nueva multa.

Desde la propia Consellería aclaran que será a principios del mes de febrero, y que hasta entonces no se puede operar. Julià Álvaro, Secretario Autonómico de Medio Ambiente.

Según afirma Álvaro, el cese cautelar por parte de la Consellería se levantó de forma puntual solo para los días 30 y 31 de diciembre debido a que ya se había concertado la llegada de un barco.

La paralización ha vuelto a partir del día 1 de enero, y por tanto, ahora mismo recalcan que no se puede ejercer dicha actividad en el puerto alicantino. "Todo el mundo sabe que esta actividad está relacionada con un problema contaminación y salud pública", recuerda el Secretario Autonómico.

Fuentes de la Autoridad Portuaria afirman "no tener constancia de la prohibición" y recalcan que no se han sobrepasado los niveles permitidos de contaminación. Eso si, declaran que están a la espera de la resolución del TSJCV que levante o no la suspensión cautelar.

Los vecinos muestra su hartazgo por la situación

Mientras, los vecinos de la Asociación Gran Vía-Sur Puerto, se muestran indignados al ver que el Puerto sigue haciendo caso omiso, no sólo a los anteriores expedientes abiertos por la Conselleria tras los incumplimientos de las medidas correctoras, sino también ahora a esta suspensión cautelar.

Explican que desde el 20 de diciembre la actividad de descarga de graneles debería haber estado paralizada.

Sin embargo, ésta se ha mantenido y a día de hoy, se podía observar cómo se descargaban los volquetes de los camiones y se iba haciendo acopio del material hasta la llegada del buque. José Santamaría, portavoz, le pide a la Conselleria que se haga respetar.

Añaden que con tres expedientes sancionadores, "el Puerto no ha cumplido ninguna de las medidas correctoras".

Recuerda además Santamaría que el próximo mes de abril, se cumple el plazo que otorgó la Conselleria para analizar si las medidas correctoras aplicadas por el Puerto surtían efecto, y decidir si se hacía indefinida o no la autorización provisional de emisión de partículas a la atmósfera.