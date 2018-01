“Que te haga sentir culpable... no es normal”

Un año después, la campaña de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante, "No controles", entra en una nueva fase.

A la vuelta de las vacaciones, los 26 institutos de la ciudad de Alicante en los que se activarán los puntos violetas incidirán en este mensaje de sensibilización de los jóvenes contra la violencia machista y "para romper con el concepto de mujer como posesión".

En Hoy por Hoy Alicante, la ahora concejal de Educación e Igualdad, Sofía Morales, también docente de profesión, ha incidido en que los institutos son "entes muy relacionados con la sociedad" y espera que estas campañas puedan trasladarse también a los colegios.

Entre las frases que aparecen "Es mi móvil, no lo controles"; o "No me controles al hablar". Entre el material que habrá en los puntos violeta, mensajes claros y contundentes: "Que te haga sentir culpable, que se enfade contigo si no haces lo que él quiere... no es normal, no es natural"

Y es que, según destaca Morales, los alumnos y alumnas no tienen claro los "residuos culturales" tan imbricados en la sociedad y ven como "normal" cosas que no lo son.

Morales que ha destacado que es necesaria más inversión en Igualdad y ha anunciado que se firmarán convenios en materia de diversidad, dice, tan necesarios

A continuación pueden escuchar la entrevista de Silvia Cárceles a Sofía Morales en Hoy por Hoy Alicante