De los Mozos: "Ganar al Ávila es importante no fundamental"

El entrenador de la Arandina, Javier Álvarez de los Mozos tiene claro el porqué de su llegada a Aranda "hay que luchar por el ascenso". Un objetivo ahora lejano porque "todos los equipos pasan por dificultades", pero ahora la Arandina "tiene que ser un equipo dominador" un equipo "del que el aficionado se sienta orgulloso", ha afirmado en la tarde de este jueves en el programa de deportes de la sobremesa en Radio Aranda, El Banquillo de la SER.

Tras su llegada al cargo hace una semana y después de cinco sesiones de trabajo ya han cambiado varias cosas. La primera, los horarios de trabajo. El equipo se entrena por las mañanas en un claro mensaje a la profesionalización de la entidad. "Pero no solo por eso -por profesionalizar el club- sino que esta medida nos permite hábitos más saludables para los jugadores", afirma De los Mozos.

Sobre los jugadores, el técnico burgalés afirma que la valoración de los mismo no puede ser más que "positiva" porque "todos se van adaptando a lo que quiero de ellos en el terreno de juego" y eso es fundamental".

Acerca del equipo que se va a ver el nuevo inquilino del banquillo blanquiazul afirma que "vamos a tratar de poner un estilo de juego firme" pero al mismo tiempo admite que "la Arandina que vamos a ver es una incógnita". Aunque algo no tiene duda para el burgalés "queremos un equipo dominante que genere ocasiones y del que el aficionado se sienta orgulloso porque se va a pelear durante los 90 minutos". De los Mozos ha repetido también aquello que afirmó en su presentación, que la Arandina "sea un equipo grande que juegue como un equipo grande".

SALIDAS Y REFUERZOS

En la jornada de este jueves el club anunciaba las salidas de Nicolae y Simón. Dos rescisiones sobre las que ha opinado De los Mozos. "Con Nicolae el club ya había llegado a un acuerdo antes de mi llegada", afirma. Mientras acerca de Simón admite que "era de mi agrado, pero los problemas laborales del jugador para poder entrenar han obligado a su salida".

Acerca de otro de los asuntos de actualidad en la escuadra de El Montecillo, los refuerzos, el entrenador afirma que ha habido conversaciones con la directiva pero que "eso queda entre nosotros". El burgalés no esconde la necesidad de firmar "porque faltan efectivos por número" no por "calidad" ya que "la plantilla que me he encontrado está servida". Ahora los esfuerzos se centran en la llegada de un portero y un medio centro.

EL ESTRENO ANTE ÁVILA

El partido del domingo (17:00 horas) en El Montecillo ante el Ávila será un encuentro de similitudes ya que ambas escuadras llegarán con nuevos entrenadores. Rojas dio paso a De los Mozos. En el Ávila, Miñambres ha suplido a César.

"La victoria ante el Ávila no es que sea fundamental, sino importante y creo que tenemos argumentos suficientes para ganar a un equipo grande sabiendo que tendremos dificultades para ir remontando", ha afirmado el técnico blanquizul. Un duelo para el que a fecha de hoy, jueves, no hay ni lesionados, ni sancionados. 18 efectivos a disposición incluidos los tres nuevos jugadores: Rubiato, Arias y 'Javichu'.