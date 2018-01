Posiciones enfrentadas de acusación y defensa

La maratoniana jornada de declaraciones que se vivía este jueves 4 de enero en el juzgado número 1 de Aranda como parte de la investigación a tres jóvenes por la agresión sexual a una menor de 15 años ha clarificado poco los hechos sucedidos pero ha puesto de manifiesto las posiciones contrapuestas de acusación y defensa. La acusación popular considera que se ha ratificado totalmente la versión de la menor, porque “los testimonios de todos a los que les cuenta los hechos coinciden en lo esencial y no tiene resquicio”. La defensa aprecia, por el contrario numerosas contradicciones entre las declaraciones y los documentos que figuran en la investigación y lo relatado por la denunciante. Solo hay una coincidencia: ambos descartan que existiera violencia de los ahora encarcelados hacia la menor. Pero a partir de ahí las diferencias no son sólo de matiz.

Por una parte, el abogado de la acusación popular, ejercida por Luis Antonio Calvo en nombre de la Asociación Clara Campoamor aprecia que pudo haber intimidación en los hechos que denuncia la menor “que son más graves que simples tocamientos”. Apela a la coherencia del relato de la adolescente desde el primer momento y su coincidencia en lo esencial a cada persona que se lo cuenta. Niega que la joven hubiera subido al piso de los denunciados en otras ocasiones y asegura que si no menciona la presencia de un cuarto joven en el piso es porque él “no le hace nada ni ha tenido ninguna intervención en los hechos” que, según afirma el letrado, sucedieron después de grabarse el vídeo que ha desvelado la presencia de cuatro varones. También considera fruto de la inmadurez de una adolescente de quince años el hecho de que cuelgue en una red social el mencionado vídeo tras haber pasado por la situación que denunció.

Mientras tanto las defensas mantienen que no hay pruebas ni testimonios directos que inculpen a sus clientes o rebatan su afirmación de que no ocurrió nada en el piso. Consideran que las contradicciones que están registrando minuciosamente entre los testimonios que escuchan y los documentos que se presentan generan dudas sobre los hechos que sucedieron y por tanto favorecen la versión de sus defendidos de que en el piso no hubo más que conversación, tele y la grabación de inofensivos vídeos musicales.

Aún así, consciente de que hace unos días uno de sus compañeros ya mencionó la posibilidad de algún acercamiento entre denunciante y denunciados, el letrado de la defensa de Raúl Calvo, José Ángel Muñoz ha sugerido que se reservan el derecho de probar que hay una madurez similar entre la adolescente y los investigados y que estos, en cualquier caso, desconocían tanto la edad de la menor como que en su relación estuvieran cometiendo algún delito.

Los letrados no han podido trasladar el contenido de la declaración de la menor, puesto que ninguno de ellos ha sido autorizado a comparecer en su exploración, en la que solo han estado presentes la jueza y la fiscal.