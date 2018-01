Moraga: “He fracasado como presidente, me han tirado a los leones”

El ya ex presidente del Atlético Tomelloso, Cristóbal Moraga, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha en Radio Azul SER para explicar los motivos de su adiós y las discrepancias del club con el Ayuntamiento de la ciudad. Moraga, visiblemente tocado tras su dimisión, ha explicado que su único deseo es que el club continúe su camino aunque sea sin él.

“He fracasado como presidente, he perdido esta batalla, no he sido capaz de conseguir lo que el club necesitaba”, son las palabras de un Cristóbal Moraga abatido tras verse obligado a presentar la dimisión como presidente del Atlético Tomelloso. “Estamos en una situación muy complicada, tengo la sensación de que el futuro más cercano del club no va a ser bueno”, explica Moraga.

En cuanto a las razones de su adiós, el ya ex presidente alude a varias decisiones del Ayuntamiento de la ciudad sobre el club. “Estamos viviendo distintas tropelías por parte del Ayuntamiento como la de no tener una sede institucional y que a fuerza de luchar conseguimos a duras penas. No conseguimos entender cómo se puede hacer oídos sordos a una petición de invertir en nuestro estadio, una instalación que está en un estado lamentable. No comprendemos, y creo que es un atropello a mi persona, concursar a una licitación para acceder a unos bares de las instalaciones deportivas y que no nos la concedan por supuestas incompatibilidades que nunca se podrán demostrar”, explica el ex mandatario.

Para colmo, el último episodio ocurría en la mañana de este viernes cuando “con alevosía y nocturnidad”, tal y como argumenta Cristóbal, “las empresas, esas que permiten haya fútbol, baloncesto u otro deporte, han recibido una notificación sobre la publicidad en la que les dicen, claramente, que o pagan o se les embarga”, es decir, “o pagan una tasa antes del 5 de febrero o se les embarga. Y eso ha generado dudas sobre nuestra credibilidad”.

Ante estas decisiones, Cristóbal Moraga se ha mostrado claro en SER Deportivos La Mancha, “solo pido que no perjudiquen al club, yo ya me he quitado de en medio, lo que quiero es que el club siga andando aunque sea sin mí, a mí ya me han tirado a los leones”, explicaba Moraga.

El ex mandatario del Atlético Tomelloso ha terminado la entrevista con una reflexión, “Venimos de lo que venimos en Tomelloso, de proyectos de broma, creo que lo que se demuestra es que en Tomelloso lo que se quiere es esto, proyectos de broma, hacer un proyecto solvente aquí es imposible”.