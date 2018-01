FICA-UGT concentrará a los operarios de las térmicas ante el Ministerio de Energía

"Queremos que se abra una Mesa de la Energía y que se garantice que la producción térmica seguirá formando parte del Mix energético". Es el objetivo que persigue esta concentración prevista para el próximo miércoles a las puertas del Ministerio de Energía, unas puertas que confían que puedan cruzar representantes nacionales de la Federación ugetista para ser recibidos.

El sindicato fletará autocares desde Valladolid, Palencia y León, con lo que esperan llegar a Madrid con una comitiva lo suficientemente representativa. A ellos se le sumarán también trabajadores de las comunidades asturiana y aragonesa.

Se trata. eso sí, de una convocatoria que ha fijado de forma unilateral FICA-UGT dado que CCOO no ha querido sumarse a ella. Desde el sindicato ugetista no han querido dar más importancia a la postura de Comisiones Obreras, el responsable regional, Miguel Angel Gutiérrez, Fierro, simplemente lamenta que hayan decidido no hacerlo pero rechaza la idea de convertirlo en una polémica.

Lo importante, añade Fierro, "es que se consiga que el Ministerio abra una Mesa de diálogo y garantice la permanencia de la energía térmica". Lo del día 10, dice, "es el aviso, porque las movilizaciones se extenderán y se radicalizarán si no se consiguen avances".