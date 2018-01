"Al público hay que educarle también a través del teatro"

Este 2018 es un año muy especial para el Social Antzoki de Basauri. Conocido por la mayoría como "el Social" cumple 25 años desde su conversión en sala multiusos a partir de la sala de cine municipal. El 29 de mayo es la fecha marcada en el calendario, el día en el que realmente se cortó la cinta de la nueva etapa del teatro, pero desde esta primera semana de enero ya se puede disfrutar de una programación especial incluye la actuación de 25 compañías locales, nacionales o internacionales.



Entrevistado en Hoy por Hoy Bilbao, su hasta ahora director, Gerardo Ayo, ha repasaso los hitos de una historia que ha vivido en primera persona. "Yo iba al cine del social cuando era un crío y ahora muestro orgulloso las cifras de un teatro que no está para ganar dinero pero que no lo pierde". Y las cuentas avalan estas afirmaciones. En 2016, el Social Antzokia ha conseguido de nuevo un superávit de casi 200.000 euros y el respaldo de 1.500 socios además de otros tantos abonados. Preguntado por la clave, Gerardo asegura que "en la variedad está el gusto. Tenemos que aspirar a atraer a públicos variados y no perder de vista nuestra obligación. Al público también se le educa desde los escenarios".

Durante la entrevista ha querido felicitar al equipo del Social Antzoki de Basauri Jon Maia, director de Kukai Danza, Premio Nacional 2017, quien ha destacado el impulso a las compañías locales de este escenario. "No recuerdo ninguno de nuestros montajes en estos 15 años que no haya pasado por ese escenario".

La actriz Amparo Larrañaga también se ha sumado al homenaje por estos 25 años. "El Social es como mi segunda casa y reconozco que allí una de las claves para conseguirlo es que nos tratan de forma cercana y muy profesional". Por el escenario del Social Antzokia ha pasado desde el padre de Amparo, Luis Merlo a artistas más contemporáneos como Ramón Barea, José Sacristán o los siempre fieles a Basauri Faemino y Cansado.

Consulta aquí toda la programación para este 2018 de aniversario.