Saborit: "En el vestuario no hay tema Kepa"

Un día más, Kepa Arrizabalaga ha copado la atención en el entrenamiento del Athletic. Y un día más, el portero no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros, que este jueves lo han hecho en San Mamés a puerta cerrada. El meta ha trabajado en solitario en el gimnasio de las instalaciones de Lezama.

Tras la sesión, el elegido para hablar en rueda de prensa ante los medios de comunicación ha sido Enric Saborit, que ha vuelto a insistir en que ve al meta rojiblanco "bien, bien". Y ha añadido que "dentro del vestuario no hay tema Kepa, hay tema equipo. Eso es un tema aparte y no nos está influyendo a nosotros para nada".

Cuestionado por lo que supondría para el Athletic la marcha del portero, Saborit ha rehusado posicionarse: "No creo que haya ningún problema si sale o no, pero eso son cosas de Kepa y del club y no tengo opinión de nada sobre ese tema", ha zanjado.

En el apartado puramente deportivo, Saborit tendrá presumiblemente una nueva oportunidad de jugar este domingo ante el Alavés por la lesión de Balenziaga. En ese sentido, el lateral dice que "queremos seguir con la dinámica y creo que va a ser un partido bonito, disputado y muy importante para nosotros. El inicio no ha sido bueno y creemos que es hora de empezar bien el año. Tengo la sensación de que el equipo está muy fuerte", ha dicho.