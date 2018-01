Diego Benito: "No considero una traición al Real Murcia firmar por el Cartagena"

Diego Benito, primer fichaje invernal del Efesé, ya luce como albinegro. Este jueves ha sido presentado como jugador del FC Cartagena y ha posado con sus nuevos colores. Viene "con ilusión", dice, a intentar explotar sus cualidades, y se define como un jugador "que se ofrece siempre, en beneficio del equipo".

El centrocampista organizador indicaba que una de las cosas que le ha llevado a firmar por el Cartagena es la situación actual del club, tanto la deportiva, con el equipo primero en la tabla, como la extradeportiva, un club saneado que paga a tiempo a sus futbolistas. Además, uno de los que le animó a venir a Cartagena fue cartagenero Gonzalo Verdú, a quien tuvo como compañero en el Elche.

Ha tenido buena acogida en el vestuario y cree que el estilo de juego del equipo le beneficia mucho. El objetivo del club, no tiene duda es el ascenso. Por último también ha hablado de su pasado en el Real Murcia, la pasada campaña. Es consciente de que existe morbo, pero no lo considera como una tración a los granas, ya que "el fútbol al final es un trabajo". Se trata dice, de "una decisión correcta" y no tiene nada en contra del Murcia, "sino todo lo contrario".

También hablaba el mánager general del club, Manolo Sánchez Breis, sobre este mercado de invierno. Elogiaba las dos incorporaciones que han hecho hasta el momento, la de Diego Benito y la de Owusu, y revelaba que el Efesé está interesado en un lateral derecho sub23, un extremo derecho y un delantero centro, aunque no van "a firmar por firmar" ni a perder la cabeza por el ansiado punta. En cuanto a las salidas, Poley y Ceballos siguen entrenando con el club mientras negocian su rescisón, para las que no cree que haya problemas.