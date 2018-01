Una Cabalgata de Reyes sin ''Queens'' culmina la Navidad

La Cabalgata de Reyes de Burgos espera repetir como uno de los acontecimientos festivos más multitudinarios del año con entre 30.000 y 35.000 personas a lo largo de su recorrido, que no se suspenderá a pesar de las previsiones meteorológicas que hablan de frío, lluvia y hasta nieve en la tarde-noche del 5 de enero. En previsión de que el fin de semana se presente con climatología adversa, se prevé nieve por encima de 500 metros y acumulación de nieve de 10 centímetros en la capital burgalesa, se ha preparado el dispositivo del Plan de Emergencia Municipal, PEMBUR, que puede poner en la calle 300 operarios y más de 50 máquinas, aunque con la dificultad de que las empresas privadas contratadas no reanudan su trabajo hasta el lunes. La Cabalgata de Reyes contará con cerca de 700 participantes, con 23 compañías y colectivos, desfilarán 11 carrozas y se lanzarán 4 toneladas de caramelos aptos para celiacos. El alcalde, Javier Lacalle, ha hecho un llamamiento a los adultos para que vigilen a los niños para evitar accidentes en su afán por recoger los dulces. Los grupos de teatro burgaleses Cal y Canto, Bambalúa, Dracomediama, Ronco o Innovarte, se encargarán de la animación, junto a Burgosalsón, los Danzantes, el Comité de Folclore o la Federación de Fajas y Blusas. Los espectáculos itinerantes más llamativos corresponden a dos compañías francesas, Remue Menage y Korbo. Será una cabalgata tradicional basada en la iconografía cristiana con adoración de los Magos al Niño al final en el Teatro Principal. ''No habrá Drag Queens'', ha asegurado el alcalde. La comitiva partirá, como de costumbre, de la Avenida Eladio Perlado de Gamonal a las 6 de la tarde para llegar a la Plaza del Cid, recorriendo toda la calle Vitoria. El presupuesto es de 110.000 €, casi la mitad de todo el coste del programa navideño del Ayuntamiento de Burgos.

