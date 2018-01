Tres tiendas donde comprar regalos infantiles en A Coruña (II)

Hola, papás, tías, abuelas y padrinos.

Hoy me dirijo a todos vosotros porque traigo la segunda parte del post Tres tiendas para comprar regalos infantiles en A Coruña, que escribí hace un año por estas fechas y que parece que os encantó. Pues bien, esta segunda parte es más especial si cabe porque está hecha a partir de vuestros comentarios. En aquel momento fuisteis varios los que os molestasteis en escribirme y mencionarme otras tiendas más que recomendables para visitar y comprar, así que he decidido descubrirlas y traerlas hasta el blog. Espero que os guste.

Hola Caracola

La primera de ellas es Hola Caracola. Seguro que muchos ya la conocéis porque lleva unos dos años y medio abierta en la calle Rianxo, junto al centro comercial Cuatro Caminos. Pero si no es así, ya estáis tardando en visitarla. La verdad es que, desde fuera, el escaparate no le hace justicia. Tenéis que entrar para descubrir lo preciosa que es la tienda: una mariola (o rayuela) pintada en el suelo nos da la bienvenida, para luego descubrir que un gran árbol de mentira es el protagonista del local, que comparte espacio con trenes de madera y preciosos tendales de ropa.

Los juegos están a la altura de la decoración. Por supuesto hay clásicos como cocinas y coches en madera y una sección de librería, pero si por algo destaca esta tienda es por los juguetes originales, que no verás en otros lugares. Y es que en Hola Caracola apuestan por el juegos creativos. "La intención es retomar la idea de que el niño participe con actividades, que el juguete no lo haga todo por él", declara María Martínez, la dueña de este precioso local que un día decidió montar tras tener a su hijo. Así, empezó a ofrecer aquello que le gustaría comprar para él.

Hoy en día esta juguetería es muy conocida entre padres y el mundo de la puericultura y la misma propietaria afirma que "cada vez más gente busca este tipo de juguete". Tienen clientes de O Burgo, de Cambre y muchos le preguntan ya si dispone de tienda online, que puede ser su próximo objetivo de cara al 2018 junto a la intención de retomar actividades en la tienda para los más pequeños.

El Castillo Mágico

Para conocer El Castillo Mágico de A Gaiteira debéis daros prisa porque se traspasa. Pese a ello, he decido traéroslo igualmente hasta Llegando a puerto como recomendación porque precisamente los productos están en liquidación, así que es ideal para que podáis elegir un detalle a buen precio. Esta tienda se caracteriza por productos de marcas registradas, es decir, mucho merchandising de dibujos animados de la televisión, de Disney, además de productos de equipos de fútbol.

Su todavía dueña, María Moure (sí otra María) se enorgullece en decir que fueron los primeros en tener en Coruña la línea de Gorjuss Santoro. Ahora todavía quedan productos, insisto, rebajados, así que si sois seguidores, aprovechad.

Toda la tienda está en liquidación, con descuentos de hasta un 50%, y todavía cuenta con bastante variedad: disfraces, toallas de playa, maletas, balones y un largo etc. Mejor tenéis que visitarla. Y si estáis valorando abrir vuestro propio negocio, a María también le interesa. Le encantaría dejárselo a alguien que mantuviese el alma del local y de hecho se ofrece a pasarle toda su experiencia, el nombre, los proveedores comerciales y, por supuesto, la clientela. Desde aquí le deseo mucha suerte y, como le dije en persona, siento no haberla conocido antes.

Lummerland

La última recomendación que me hicisteis hace un año sí que sigue abierta y parece que con mucho futuro. Se trata de Lummerland, en Zalaeta, un local muy ligado a una palabra: ecología. Lummerland se define como una juguetería ecológica porque ofrece juguetes de calidad naturales y libres de tóxicos, pero lleva ese concepto green hasta el extremo. Según informa en su web, para acondicionar el local se utilizaron materiales responsables con el medio ambiente, el papel que utilizan en su correspondencia es 100% reciclado, al igual que el que usan para envolver los regalos. Además, trabajan con la banca ética Triodos Bank.

Pero vayamos a los productos. Coincide con Hola Caracola en su interés por que sean los niños los que den vida a los juguetes, por ello en Lummerland no hay objetos a pilas, con sonidos ni luces. "Consideramos esencial dejar libre la creatividad innata de los niños para que puedan expresarse y descubrir sus capacidades por sí mismos", afirman en su web. Hablando de web, ya tiene tienda a través de internet, así que podéis conocer sus productos sin moveros de casa. Productos que, siguiendo su filosofía verde, os llevarán a vuestro domicilio los ciclistas de Van en bikke.

Llegamos al final de este post tan especial porque fue ideado por vosotros, y con él al final de 2017. Llegado este momento, como no podría ser de otro modo, tengo que agradecer vuestro apoyo a los que habéis estado ahí durante este año: a los que me leéis cada vez que publico un post, los que lo compartís en redes sociales y los que me comentáis (prueba de que os leo es el artículo de hoy).

Para mí el 2017 ha sido un año de cambios y novedades, como el hecho de haber dado mi primera charla, de la que he quedado bastante satisfecha gracias a vuestras críticas. Al 2018, le pido continuidad para seguir progresando en mi trabajo y con el blog. Insisto, trataré de mejorar la periodicidad de las publicaciones y dedicarle más horas para ofreceros más y mejores contenidos. Hasta entonces:

¡Feliz 2018!