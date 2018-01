Tino Fernández: “Pensamos en pequeños ajustes, no en una revolución”

Tino Fernández quiso enviar un mensaje de tranquilidad a sus jugadores. El mercado de fichajes ya está abierto, y el club busca, sobre todo, perfiles defensivos. Tal y cómo apuntó Radio Coruña, la prioridad es hacer tres incorporaciones en la zona defensiva. Si se producen salidas de jugadores importantes, el club acometería nuevos refuerzos. Sin embargo, el Presidente blanquiazul quiso desmentir la idea de que los cambios que se vayan a producir sean de tanto calado. "Estamos hablando de hacer pocas incorporaciones, fundamentalmente en demarcaciones defensivas. Pequeños ajustes, pero ninguna revolución", afirmó el mandatario.

La profundidad de este cambio de caras en la plantilla fue el gran motivo de fricción con Richard Barral. Sin embargo, el gran problema con el que parte ahora mismo el club es el económico. Con el límite salarial prácticamente consumido en agosto, el margen de maniobra actual es limitado. "Las disponibilidades económicas tampoco son grandes", explicó Tino. Por eso, la salida de varios futbolistas de la primera plantilla es algo necesario para acometer nuevos fichajes. En cuanto a esas salidas, Tino aclaró que se producirán "normalmente entre los que tienen menos minutos".

El presidente del Deportivo, a pesar de la preocupación que existe en el club, envió un mensaje de tranquilidad a jugadores y aficionados. "No nos podemos poner nerviosos. Tenemos que darles tranquilidad, no podemos volvernos locos", continuó. Para él, en la línea de lo que apuntaba Barral en su despedida, la plantilla del Dépor es suficientemente competitiva para lograr la salvación de forma cómoda. "Mejorar lo que tenemos, no es sencillo. Hay que hilar muy fino", apuntó.

También habló por primera vez del nuevo escenario en el club tras la salida de Richard Barral. El Deportivo no va a contratar a otro director deportivo a corto plazo. El personal del club se encargará de dirigir los movimientos del mercado invernal. También resaltó que todas las decisiones se harán "de la mano del cuerpo técnico"; y una vez que se cierre el mercado "planificaremos para la próxima temporada. Sin prisas".