Sergio Benito: "la recuperación económica se está lastrando por falta de una correcta gestión del Ayuntamiento"

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Dénia, Sergio Benito ha visitado la redacción informativa de Radio Dénia Cadena SER para realizar balance político de 2017 y propósitos y proyectos para 2018.

Benito asumió la portavocía de C's tras la dimisión en verano de 2017 de la edil Mari Martínez, a quien recuerda por "su enorme labor y su gran trabajo", "su política cercana a la ciudadanía y a los problemas reales", y "su talante inigualable". El hueco de Martínez lo ocupó Esteban Chornet, de quien resalta que "complementa muy bien el grupo y añade un nuevo perfil".

En cuanto a proyectos, Benito se pronuncia sobre el servicio de autobús al Montgó (del que fueron impulsores), como experiencia piloto este verano pasado y sus conclusiones.

Pero también de temas como el Plan General Estructural (PGE), asegurando que han presentado "siete hojas de alegaciones", al considerar que este plan es “inviable”.

No obstante, ha realizado un compromiso personal: "si la Conselleria da el visto bueno al PGE, y dice que es viable y se puede aprobar, votará a favor aunque no crea en él porque Dénia necesita un plan. Pero mi convencimiento es que Conselleria va a decir que no". Por el contrario, "pediría al equipo de gobierno que si Conselleria dice que no porque este plan es inviable, rectificaran y vayan a una mesa de negociación como estamos pidiendo".

En cuanto a otras necesidades, critica la parálisis en el otorgamiento de licencias de apertura y actividad, señalando textualmente que "la recuperación económica en la ciudad se está lastrando por la falta de una correcta gestión del Ayuntamiento, más allá del Urbanismo".

De cara a este 2018, entre los objetivos reseña poder "completar una lista y reforzar un equipo para plantear una alternativa sólida para hacer un gobierno en Dénia en 2019".

Y su deseo, que "se suavice el clima político en el Ayuntamiento", y rehacer el consenso en políticas que afecten a toda la ciudadanía.