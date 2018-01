De la Barrera ya tiene a su Ángel

El tercer fichaje invernal de la Cultural no es una sorpresa. La operación de Ángel García solo tenía un camino debido al interés mostrado por Rubén de la Barrera, técnico con el que trabajó hace tres campañas en el filial del Real Valladolid, club que ahora abandona con seis meses de adelanto a la conclusión de su contrato. Tras desaparecer de los planes de Luis César Sampedro (7 partidos), su futuro estaba lejos del José Zorrilla.

García, de 24 años, reforzará la banda izquierda de la Cultural. Determinará De la Barrera si ha fichado un lateral o un extremo, posición que no le resulta extraña al madrileño. Una decisión que marcará el rumbo de futbolistas con pocos minutos en el equipo leonés, como Manu Rodríguez o Yelko Pino toda vez que la salida de Julen Colinas será un hecho.

Los caminos de Zorrilla al Reino de León vuelven a estrecharse tras el desencuentro veraniego a cuenta de Toni Villa, jugador por el que suspiró De la Barrera, jugador por el que la Cultural no movió un dedo. Ahora, sin coste extra, el técnico gallego se sale con la suya. Los clubes no detallan la duración del contrato de Ángel García que se incorporará en breve a su nuevo equipo. No tardará en acompañarle Sergio Marcos.