El Juzgado condena a Serveis Ferroviaris de Mallorca a devolver el dinero descontado por la huelga de 2016

La justicia ha dado la razón a los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca. El Juzgado de lo social número 4 de Palma condena a la empresa a devolver cantidades descontadas indebidamente por la huelga de 2016, con 18 paros parciales.

El sindicato USO interpuso la demanda por vulneración del derecho de huelga recogido en la Constitución. Los hechos tuvieron lugar entre septiembre y noviembre de 2016. El comité de empresa convocó paros parciales durante una hora y diez minutos.

Sin embargo, la empresa efectuó descuentos salariales por horas enteras a los trabajadores que participaron en la huelga, independientemente del tiempo real y efectivo en que el trabajador estuvo de huelga.

El portavoz de USO, Franciso Melgarejo, no concreta el dinero de las cuantías, y asegura que la sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas, aun así cree que la empresa no recurrirá.

Insiste en que lo importante no es tanto el dinero sino la devolución de los derechos de los trabajadores.