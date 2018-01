Ciudadanos pide el PP que "deje de pisotear la marca Murcia"

Sánchez exige al PP que deje de pisotear la marca de la región de Murcia y fuerce a la senadora Barreiro a dejar el cargo o que la expulse del partido para cumplir así el pacto de investidura nacional.

Ciudadanos pide al Partido Popular que "deje de pisotear la marca de la Región y lamenta que el PP "haya regalado para Reyes un nuevo escándalo en forma de carbón y bochorno a raíz de la citación de Barreiro".

Ha dicho Sánchez que "si no fuerzan que deje su acta de senadora o la expulsan del partido, estarán incumpliendo de nuevo su palabra, su acuerdo y lo firmado. Nosotros hemos cumplido nuestra parte, el PP si no cumple, haría difícil un entendimiento con un presidente que no tiene palabra, una situación que nos recuerda otros tiempos vividos en la Región".