Cuando M. Rajoy habla, se paran los carros. Regresamos. Él sabrá por qué. “Viva Honduras”, diría Trillo, país tiranizado con bochornoso espectáculo electoral amparado por el padrino del Norte. Un mes para amañar los resultados.

Aquí, mejor. Gusta el nuevo eslogan. “Palencia tiene de todo…”. Y es cierto. De casi todo. Por tener, diría un castizo, hasta un agujero negro por donde desaparecen vecinos a una velocidad vertiginosa. El afán comparativo del tránsito de fin de año trae el padrón. Es fácil…Disminuye el ritmo de descenso poblacional en Palencia. Nuevo record.

Importa menos la barbaridad de las cifras que las causas. Creo que no es cuestión de vacilarnos con la recuperación económica y menos con que las diputaciones mantienen la población rural…, etc. ¡Que no! Hacen inversiones inútiles que se deterioran al cabo de un tiempo por el desuso. Demuestra que no sirven para repoblar. Polideportivos sin gente, ermitas de feligresía anual, cierres Miner, festejillos de chichinabo para “forasteros” de un día, entretenimientos efímeros que no rompen con la precarización de las condiciones de vida.

Cuando el Estado del bienestar se desmantela a golpe de regresión, pues ¡feliz 2016! Y lo curioso del caso es que aparentan ignorarlo el gobierno y la oposición “exclusiva”. Hasta los sufridores.

Trae el año un nuevo atraco a los autónomos y a la pequeña y mediana empresa con la nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo del PP y C´s. Lean, lean. Dicen los expertos que “puede entrañar dificultad no tanto de entendimiento sino la aplicación”. Suben la base mínima un 3 a 4% y por tanto pasan de 919,80 euros actuales de cotización a 938. Esto es lo que se llama ayudar. La de autónomo societario cambia de los 344 vigentes a 357 euros mensuales. Total, control absoluto, lógico, pero exige más gasto de gestoría que lo resuelva.

Sumen las subidas del 2018. ¡Feliz 2016! ¿Entienden ahora lo de M. Rajoy? No se ha equivocado…es que su pensamiento le aterra. Sube el gas 6,2%, por la indemnización a Castor-Florentino Pérez, concejal listo del PP; el 2,5% la luz, 10% la telefonía, los carburantes ya han subido y escalarán más. Síntesis del IPC de 2017, ¡solo el 1,2%!

Esto, paliado con el 0,25% de la pensión, sinvergüenza. Con el 4% del SMI (salario mínimo), que depende de si llueve o las nubes se levantan, de si los encargados de su aplicación “extraen” lo suficiente, si pueden sacar la productividad en camiones de pipas al extranjero, si el PIB supera el 2,5% (el Banco de España, bueno, de algunos españoles prevé el 2,4% y el gobierno de casi todos, lo deja en el 2,3%) Así que lo del 4%, cuando caiga la dictadura de la ingeniería financiera. Trilerismo diferido.

Y todo ello, si Urkullu pacta los PGE-18 con el PP y C´s, porque el nacionalismo del PNV es de los buenos. ¿Quién potencia el nacionalismo?

La economía palentina y la española pivota sobre autónomos y pymes. Palencia tiene de todo…y un aguante proverbial.