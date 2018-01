Mendilibar. "No hay que regalar ni cinco minutos a Las Palmas"

El Eibar reanuda el año 2018 en el estadio Gran cANARIA (SABADO, 18, 30H) ante el actual colista de la Liga santander, la Ud. Las Palmas que ha estrenado nuevo entrenador en la figura de Paco Gémez.

El tecnico vizcaíno cuenta con 21 jugaores disponbiles, entre elllos, los dos últimos fichajes del marcado de invierno Fabian Orellana y Pape Diop, y tendrá que realizar tres descartes tras las bajas por lesión de Junca, Yoel, Fran Rico y Pedro León



Deseo personal para este nuevo año 2018: ¨"“No vamos a pedir demasiado porque creo que el último año ha sido bueno. Que no cambiemos mucho”

Análisis del rival bajo el estilo de Paco Gémez:“Conocemos a Paco como entrenador y lo que le pide a sus equipos. Lo que no sabemos es si en el tiempo que lleva allí puede exigirles tanto como él exige normalmente a sus equipos. Su idea es siempre dar la cara, sacar el balón jugado y apretar arriba. Un entrenador agresivo en ese sentido que no mira mucho a su rival”.

A prolongar la buena racha dejada en 2017:“Terminamos bien el año como equipo e individualmente. Desde la vuelta de vacaciones hemos entrenado bien y la gente está contenta. A ver si lo que vemos durante los entrenamientos lo podemos ver el sábado”.

Más refuerzos en el mercado invernal: "“Que venga alguien es difícil. Tenemos una plantilla compensada y ahora mismo no se necesita. Otra cosa es que venga alguien con perspectiva de futuro. Sí se van a producir salidas: una o dos”.

Claves del partido en Las Palmas: "“No hay que regalar ni cinco minutos e ir a por el partido desde el principio. Somos un equipo que queremos hacer las cosas como tenemos pensado y vamos a hacer eso. No cojo demasiadas referencias de los rivales cuando juegan contra otros equipos”.

Dos estilos de juego muy parejos:“Sí y no. Ambos cogemos riesgos en la presión pero Paco obliga más a los defensas en el uno contra uno. Son jugadores que arriesgan más saliendo de sus zonas. Nosotros las intentamos mantener y no salir. Habrá cosas mejorables en los dos casos. Pero esto no es Jémez contra Mendilibar, es Las Palmas contra Eibar. Nosotros somos dos muñecos puestos en un lado y que hacemos muchos movimientos con los brazos, pero pintamos muy poco”.

Futuro personal en Eibar. “Espero que no empecéis a preguntar desde el 4 de enero sobre si firmamos o no. Se planta aquí la cuestión y al próximo que pregunte eso...”.