Multas por no respetar las zonas restringidas en los temporales

Desde el Ayuntamiento de San Sebastián se ha dado la orden de empezar a sancionar a aquellos individuos que se salten los cordones o las vallas policiales, que impiden el paso a las zonas cortadas cuando el litoral esté revuelto. Una decisión que se ha tomado tras observar que hay un grupo de individuos que no respetan las normas de seguridad. El concejal de Seguridad, Martin Ibabe, ha destacado que la situación es preocupante por su "peligrosidad" porque pueden poner en peligro tanto su propia integridad como la de un tercero al intentar rescatarla.

"La señalización provisional es de obligado cumplimiento y lleva aparejada una sanción económica que vamos a empezar a aplicar", ha añadido el edil. Esta decisión ha sido tomada tras ver que la ciudadanía no cumple las normas y de que no hay otra forma para que se respete la normativa. "No podemos tener recursos permanentemente en todos los cierres porque tenemos que atender a otras series de necesidades", ha explicado Ibabe. La sanción podría llegar ascender a 200 euros.

Por otra parte, desde el Consistorio se está elaborando una ordenanza nueva para cobrar las tasas y los costes que conllevan determinados servicios como consecuencia de las diligencias. Las circunstancias en las que aplicarán esta nueva ley serán excepcionales, pero "como nos veamos obligados a tener que actuar de una manera arriesgada en un salvamento porque alguien no ha querido respetar la señalización que se ha puesto, no nos va a temblar el pulso", ha concluido Martin Ibabe.