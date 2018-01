Prevenir

Una reflexió. Imaginem que passaria si l'home detingut ahir en Requena per retenir la seua exparella a la qual no podia apropar-se fos ara ingressat en presó sense cap possibilitat d'eixir. D'entrada li passarien les ganes de tornar a agredir a la seua exparella, però, crec jo, que a més, molts agressors potencials s'ho pensarien. Cal endurir les penes no ja com castic, també com mesura preventiva. I cal anar a l'arrel del problema. Fer més en l'escola i fer més en casa. Val més prevenir...