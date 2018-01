Vietto: "La llamada de Marcelino fue muy importante para mi decisión"

Acompañado por Anil Murthy y vigilado de cerca por su representante, Luciano Vietto ha estrenado esta tarde en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna su recién adquirida condición de valencianista. Con media sonrisa y grandes dosis de timidez, el delantero argentino ha reconocido que se marchó de vacaciones a su país sintiendo que ya no volvería al Atlético de Madrid.

Su destino, como ha venido informando Radio Valencia Cadena SER, estaba en Portugal. Hasta que Marcelino tiró de teléfono. "Realmente estaba todo cerrado por los dos clubes -Atleti y Sporting de Lisboa-, yo estaba en Argentina y no había tomado una decisión. Lo que quería es tomármelo con tranquilidad. Apareció el Valencia, llamó el entrenador, el Valencia es un grande de España y el Valencia estaba por encima".

Como ya ocurrió en buena parte de las incorporaciones realizadas por el club en el mercado de verano, el papel del técnico asturiano ha sido decisivo para la llegada de Vietto a Mestalla. Marcelino y Rubén Uría fueron capaces de sacar lo mejor de Luciano en Villarreal durante la temporada 2014/15. Circunstancia que no se le ha olvidado al flamante fichaje del Valencia: "Recibí la llamada de Marcelino y fue muy importante, ya me conoce, yo lo conozco a él, sé su forma de trabajar y cuando he estado junto a él me sentí con mucha confianza. Gran parte de la decisión fue por él".

Por lo que respecta a las habituales cláusulas del miedo, Vietto reveló a pregunta de Radio Valencia Cadena SER que su contrato de cesión al Valencia no es una excepción. En la redacción del compromiso entre clubes está estipulado que Luciano no pueda jugar el partido de la segunda vuelta contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

El nuevo fichaje valencianista, que lucirá el dorsal número 8, aseguró estar físicamente al 100% a pesar de haberse perdido el entrenamiento de ayer miércoles y confesó que ante de firmar intercambió palabras con Gabriel Paulista, al que conocía de su paso por El Madrigal.