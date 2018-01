El tren de Almería a Sevilla tarda 53 minutos más que en 2003, denuncia la Mesa del Ferrocarril

A día de hoy, el tren que une las capitales almeriense y sevillana tarda 53 minutos más en realizar el recorrido que en 2003. Un trayecto de poco más de 300 kilómetros que Renfe tarda en realizar más de cinco horas en sus conexiones convencionales entre ambas estaciones andaluzas.

La demora en los tiempos de conexión ha sido denunciada este miércoles por la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería cuyo responsable, José Carlos Tejada, en un desayuno informativo con los medios, ha comentado además que este mismo tren tarda 25 minutos más en llegar a la ciudad de Granada que hace catorce años .

Tejada ha asegurado que la situación en materia de ferrocarril en la provincia almeriense es “negativa” debido a que los “raquíticos” presupuestos de 2017 no han “aportado prácticamente soluciones al abandono ferroviario” de la misma. “Nos preocupa bastante la prórroga de los presupuestos en 2018 porque, por un lado no sabemos qué proyección de inversiones ferroviarias habría y, lógicamente, si no hay nuevos presupuestos, seguiremos con un bloque absoluto de inversiones en la línea convencional y la alta velocidad”, ha dicho.

Ha recordado que en la actualidad Almería está conectada con el resto de España por líneas convencionales de ferrocarril y ha lamentado que no se han cumplido las “promesas” del Ministerio de Fomento para mejorar la plataforma del tren hasta Moreda (Granada), la catenaria o instalar un cambiador de ancho de vía en Granada.

“Ninguna se ha cumplido hasta la fecha”, ha sostenido Tejada, quien ha apuntado que la situación es “preocupante” porque las limitaciones de velocidad “siguen aumentando” en una conexión que fue construida “hace 125 años y está en una situación calamitosa”.

La Mesa continuará trabajando para que esas “inversiones que nos prometió -el portavoz del PP en el Congreso- Rafael Hernando de 1,6 millones de euros se lleven a cabo y se construya el cambiador de ancho de vía en Granada”.

Respecto al calendario de obras anunciado en Almería por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para el Corredor Mediterráneo, ha sostenido que “hoy por hoy, es humo, no está respaldado por partidas firmes”. “Mientras vemos que las vecinas Granada y Murcia van a tener terminadas sus líneas de alta velocidad, Almería sigue siendo una isla donde nuestros productos agrícolas e industriales siguen sin tener una salida fundamental”, ha destacado el dirigente de la Mesa.