Hicham recuerda a Francisco

De bien nacido es ser agradecido. Es el refrán perfecto para describir lo que siente Hicham Khaloua ante el partido del domingo frente al Lugo. El hispano-marroquí debutó en Primera División gracias a Francisco Rodríguez, actual técnico del conjunto gallego, y además lo hizo con gol frente a la Real Sociedad. Totalmente recuperado de la lesión muscular, el delantero se siente preparado para ser titular y ayudar a sus compañeros después de un año marcado por la irregularidad, no solo a nivel individual, sino colectivo. Hicham quiere abrir su cuenta goleadora ya.

Tras el entrenamiento, el jugador compareció en sala de prensa y no dudó en elogiar la labor que desempeñó Francisco en el Almería. Le desea lo mejor a partir del lunes, si bien reconoció que con él aprendió mucho: “Alguna vez nos hemos visto en Almería. Es un entrenador que me marcó, porque me dio la oportunidad de debutar en Primera División, y además lo hice con gol. Tampoco olvidaré el año de Segunda B. Siempre contó conmigo”.

El rival

La clasificación no engaña y el Lugo ha mantenido una regularidad que se echa de menos en Almería. Los 33 puntos del cuadro lucense contrastan con los 22 rojiblancos, cerca de la zona de descenso. Con la entrada de 2018 toca borrón y cuenta nueva, y es que para Hicham el partido del domingo viene cargado de dificultades: “Llega un Lugo compacto, con grandes jugadores, y un Francisco que nos conoce bien tanto a nosotros como al club, porque es su casa. Trataremos de sacar nuestras armas y aprovechar las ocasiones”.

Como goleador, le gustan los partidos con llegadas al área y ocasiones. Conoce las características del rival y cree que se avecina una tarde de buen espectáculo: “Creo que habrá oportunidades para los dos equipos. Ellos vienen con bajas en defensa y lo tenemos que aprovechar. Seguro que con las bandas podemos generarle mucho peligro”.