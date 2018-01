Mirar a los ojos

Hace unos días, escuché a un colaborador de este mismo espacio de opinión reivindicar la necesidad de pensar a Andújar en positivo. Debo decir que coincido plenamente con él y me adhiero a su reivindicación. Como muy bien recordaba, son muchas las virtudes que atesoran nuestra ciudad y sus gentes, y por eso me ha parecido oportuno iniciar 2018 con esa reivindicación de lo bueno que tenemos.

En este sentido, una de las costumbres sociales más establecidas en Andújar es la de pasear por sus calles y saludar a los distintos vecinos, amigos y conocidos con los que uno se va cruzando. Tiene la virtud de reforzar los lazos sociales de nuestra pequeña comunidad. Es esta una idiosincrasia que se valora más aún cuando uno sale fuera a otras sociedades con una cultura más fría y distante en las relaciones humanas.

En cualquier caso, es una costumbre agradable la de mirarse a los ojos y saludar al convecino, aunque sea con un simple “hola”, o ese “vaya usted con Dios” de las personas más mayores que acabará perdiéndose pese a su belleza lingüística. Saludo que puede acabar derivando en una conversación algo más extensa en la que ambas partes se ponen al corriente de las últimas novedades personales o simplemente comentan algo sobre la actualidad cotidiana o, si no, la manida meteorología.

Debo confesarlo. Esta costumbre local, iliturgitana y andaluza, me gusta mucho y debemos conservarla en toda su plenitud. Por eso me molesta sobremanera que se le pongan trabas. Unas trabas que consisten en la necesidad que muchas veces tenemos de fijar la vista al suelo para no pisar el elevado número de excreciones –líquidas, sólidas o semilíquidas- que puede uno encontrarse, y que, mención aparte de la higiene, pueden dar con nuestros huesos en el suelo. Excreciones que no piensen que vienen sólo de los amigos de cuatro patas –esas, desgraciadamente, son las de a diario- sino que determinados días se ven aumentadas por las de otros de dos, lo que obliga a incrementar la precaución y fijar aún más la vista en el suelo; precisamente en las mañanas posteriores a días festivos, en los que la tradición de saludar al vecino, la de ver y ser visto, está más arraigada.

Así que me van a permitir que, además de desearles un Feliz Año Nuevo, le pida al 2018 que sea el año en el que podamos volver a mirarnos a los ojos con total tranquilidad.

PABLO QUESADA Pablo Quesada es profesor de instituto desde el año 2000, y actualmente ejerce como profesor de inglés en el I.E.S. Jándula de Andújar. Cuenta con experiencia internacional como profesor de francés en Estados Unidos. Licenciado en Filología Inglesa y Graduado en Derecho, compatibiliza su labor docente con el asesoramiento jurídico. Padre de familia preocupado por legar un mundo mejor a la siguiente generación, es un ciudadano comprometido, europeísta convencido y colaborador con diversas ONGs y colectivos.