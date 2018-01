La Cabalgata de Reyes de Puertollano mantiene el horario y el recorrido previstos

A estas horas, sigue sin cambios la Cabalgata de Reyes en Puertollano. El evento central de la programación navideña no ha sido suspendido nunca en esta localidad, y a no ser que mañana caiga una gran tromba de agua sobre las 18.30 horas que está prevista la salida de la comitiva, 2018 no será una excepción. En todo caso, la evolución del tiempo será la que decida si los horarios se modifican, o si todo se mantiene tal cual

A la espera de que suceda con la lluvia, la Cabalgata diseñada por el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 52 mil euros y bate récords tanto en participación de carrozas, serán 10 en total,como en asociaciones y número de integrantes de la comitiva real

También será la Cabalgata más dulce que se recuerde: se incrementa la cantidad de caramelos aptos para todo tipo de intolerancias alimentarias que se lanzarán de las carrozas a 3500 kilos, 500 más que el año pasado, y se duplica también el carbón dulce que repartirán los chicos y chicas de Aldabón

La comitiva parte, si no hay cambios, a las 18.30 desde la Estación de Autobuses y completará su recorrido habitual por los paseos, Ricardo Cabañero, Goya, Gran Capitán y de nuevo San Gregorio hasta finalizar en la Concha de la Música. Las restricciones especiales de aparcamiento comienzan a las 15 horas, mientras que el corte de calles se acometerá a las 18 horas

10 agentes del turno de Policía Local, más los que puedan apuntarse a través de la bolsa de horas, más voluntarios de Protección Civil y un total de 15 vigilantes de seguridad privada velarán porque todo discurra con normalidad y tanto los niños como sus majestades de Oriente pasen la mejor tarde posible antes de la noche más mágica de todo el año...