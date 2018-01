Horarios y recorrido de las Cabalgatas de Reyes Magos en Ciudad Real

Ciudad Real

En Ciudad Real capital ha habido cambio de hora por la previsión meteorológica y la gran cabalgata comenzará a partir de las 17:00 desde el Parque de Gasset.

las 8 carrozas y el séquito de Sus Majestades Los Reyes de Oriente recorrerán la calle Alarcos, Plaza del Pilar, C/ Ramón y Cajal, C/ Ruiz Morote, Plaza de San Francisco, C/ Palma, para a través de la calle Madrilas girar hacia la C/ Mata, C/ General Rey, C/ Ruiz Morote y C/ Carlos Vázquez, donde Melchor, Gaspar y Baltasar harán el último tramo a pié hasta llegar a la Plaza Mayor, sobre las 18:15 horas, donde serán recibidos por la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y saludarán a los niños y padres allí concentrados.

Más de 500 personas participarán en esta tradicional Cabalgata en la que se repartirán más de 5.000 kilos de caramelos. Habrá 3 carrozas infantiles, la Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado también estará presente con una carroza sobre cuentos infantiles, y la calesa del Cartero Real con su ayudante.

Los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, recorrerán las calles en sus carrozas, acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora del Prado-La Pasión y de la Agrupación Musical “Santo Tomás de Villanueva”.

Además animarán la misma un pasacalles de Jaen “Ilusión Equina”, el Club Sportia con muchos patinadores, la Batucada Tukumanchanga, y el Teatro Guirigay. Además, se incorpora la Asociación de Dulcineas y Damas. El Servicio de Correos volverá a estar presente con carteros a pie, furgones y motocicletas que irán recogiendo las últimas cartas de los niños y niñas.

Puertollano

La cabalgata de reyes de Puertollano arranca a las 18.30 horas desde la estación de autobuses de la localidad. La comitiva recorrerá las calles más céntricas de Puertollano, bajando por Paseo San Gregorio, Calle Ricardo Cabañeros, Goya, Gran Capitán y de nuevo Paseo San Gregorio hasta la Concha de la Música. Los niños podrán disfrutar de las cabalgatas de sus Majestades de Oriente, y de otras protagonizadas por sus personajes de animación favoritos.

Este año, el Ayuntamiento repartirá más caramelos que nunca, un total de 10.500 kilos, además de 80 kilos de carbón dulce que repartirán los niños de la asociación de padres y madres de personas con discapacidad Aldabón. La participación de un gran número de colectivos y asociaciones locales, sobre todo del ámbito de la discapacidad, constituye una de las principales señas distintivas de la Cabalgata de Reyes de Puertollano.

Alcázar de San Juan

En Alcázar de San Juan, la Cabalgata dará comienzo a las 18:00 horas desde la Avenida de los Institutos hasta el Paseo de la Estación, pasando por la Avenida del Doctor Bonardell, Plaza de España y Emilio Castelar.

Para todos los niños y niñas que quieran conocer a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, podrán hacerlo de 16:30 a 17:30, ya que Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán una audiencia real en el ayuntamiento de la localidad.

Valdepeñas

En Valdepeñas la comitiva real comenzará su paseo por las calles de la localidad sobre las 18:00 horas. Contará con la participación de los grupos: “Redacción Marchosa”, “Kachico Pan, Kachico Queso”, “Chocolatinas” y las agrupaciones musicales “Maestro Ibáñez” y “Ciudad de Valdepeñas”. Saldrá desde la calle Magdalena (Parroquia “Santa María Magdalena”), recorriendo las calles Triana, Cruces, San Marcos, Seis de Junio, Avenida 1º de Julio, Virgen y Plaza de España.

Sobre las 20:30 horas está previsto que S.M. el Rey Melchor se dirija a todos los niños y niñas de Valdepeñas, desde el balcón del Ayuntamiento.

Manzanares

Manzanares ya tiene todo preparado para recibir este viernes con todos los honores a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Llueva o no, la cabalgata comenzará a las 19:00 con la participación de seis carrozas desde las que se repartirán 2.000 kilos de caramelos y productos Tosfrit. La previsión de lluvia puede modificar algunos de los actos previstos, como el saludo inicial desde el balcón del Ayuntamiento o el final desde la plaza de la Constitución.

La jornada del 5 de enero será intensa para Melchor, Gaspar y Baltasar en Manzanares. Por la mañana visitarán la ludoteca y el CAI Municipal antes de saludar a las doce del mediodía a los niños y niñas que vayan al espectáculo infantil gratuito que se celebrará en la carpa de La Pérgola. A primera hora de la tarde también pasarán por las residencias de mayores ‘La Milagrosa’ y ‘Los Jardines’. Después llegarán en coche de caballos al Ayuntamiento para ser recibidos por el alcalde, Julián Nieva.

A las seis de la tarde, los Magos de Oriente saludarán al vecindario desde el balcón de la Casa Consistorial, con reparto de caramelos y chucherías. Éste es uno de los actos cuya celebración dependerá del tiempo, al igual que la despedida prevista al término de la cabalgata desde el entarimado de la plaza de la Constitución, tras la que los Reyes irán al hospital ‘Virgen de Altagracia’ para continuar con su reparto de ilusión.

La Cabalgata partirá a las siete de la tarde desde la Estación de Autobuses y discurrirá por la calles Toledo, Virgen de la Paz (en cuya ermita se instalará el tradicional Belén Viviente) y Jesús del Perdón hasta la plaza de la Constitución.

Miguelturra

Dentro de las localidades por las cuales sus Majestades los Reyes Magos de Oriente entregarán los regalos a niños, niñas y de otras edades, Miguelturra se honra con su real visita el viernes 5 de enero a partir de las 19:00 horas pasando ellos y su séquito por el recorrido habitual y calles más importante de nuestra localidad.

Discurrirá por el siguiente itinerario: Calle Real, Cervantes, Pradillo de Clavería, Lentejuela, Misericordia, Carretas, Pozuelo, Rodeo, Carnaval y fin en plaza de España, frente a la fachada del Ayuntamiento.

Indicar que desde las 17:00 horas agentes de la Policía Local procederán a la denuncia y retirada de vehículos que se encuentren estacionados en el itinerario indicado.

Almagro

Sus Majestades los Reyes Magos llegarán mañana a Almagro. Puntuales a su cita anual, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en primer lugar con los ancianos de la residencia Campo de Calatrava. a las 16:00, repartirán los primeros regalos a los mayores del centro. A continuación, se desplazarán a la Plaza Mayor de la ciudad. Debido a la previsión de lluvia, el Ayuntamiento ha pedido a sus altezas que lleguen un poquito antes. Estarán a las 18 horas, en lugar de las 18:30 horas por la previsión de lluvias, en la Plaza Mayor para adorar al Niño y visitar el belén viviente que, como todos los años, dan vida niños y niñas almagreños.

Tras la adoración, los tres Reyes Magos subirán al balcón del ayuntamiento para pronunciar unas palabras a todos los vecinos de la localidad, en especial a los más pequeños. Después, recorrerán el centro de la ciudad en la tradicional cabalgata.

Campo de Criptana

En Campo de Criptana la Cabalgata comenzará sobre las 17:30 de la tarde y comenzará en la emblemática Sierra de los Molinos, donde llegarán Sus Majestades, y luego recorrerá las Calles Cristo de Villajos, Soledad y finalizará en la Plaza Mayor.

El 6 de enero a las 12:30 en el Museo Casa del Pósito, los reyes Magos realizarán una recepción.

Malagón

En Malagón también se ha decidido adelantar la Cabalgata Real por la previsión de lluvia y comenzará a las 17:00. La comitiva pasará por la calle Tercia, con salida desde la Plaza del Ayuntamiento. A continuación se realizará una recepción de los Reyes Magos a los niños y niñas en el Teatro Cine Edu.