Fran García: "Entrenar al Marchamalo es un reto y una oportunidad"

Fran García afronta en este 2018 un “reto importante”: Salvar la categoría al CD Marchamalo. El entrenador conquense no se lo pensó cuando recibió la llamada: “No tuvimos mucho que debatir, yo quería entrenar y ellos tenían buenas referencias mías”. Tantas ganas tenía de volver a los banquillos que ni la distancia entre Cuenca y Marchamalo le quitó las ganas, ya que Fran trabaja en la capital conquense por las mañanas y por la tarde se tiene que desplazar hasta la localidad alcarreña diariamente pero lo “hago con mucha ilusión y muchas ganar porque es una gran oportunidad”, dice.

El objetivo es la salvación. “Consideran que el equipo debe estar algo más arriba de los que está. Vamos a ir poco a poco para intentar despegarnos de la parte de abajo”, dice Fran García que ve muchas cosas positivas en el equipo y otras que mejorar como los pobres resultados del equipo en casa. De momento, no he pedido fichajes, solo le he pedido al presidente que no haya salidas”.

Entrevista de Fran García en SER Deportivos Cuenca