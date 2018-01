Paco Tomás, confiado en que los goles llegarán este 2018

Después de una primera vuelta de la competición donde no dio de sí todo lo que se esperaba de él, afronta la segunda parte con toda la motivación del mundo para ayudar al Conquense a alcanzar los play off de ascenso. El almanseño Paco Tomás reconoco que “vine con muchas ganas, no se ha dado todo lo que esperaba a nivel personal, pero en la segunda vuelta espero que entren los goles”.

“Un delantero vive de meter goles y si no llegan lo piensas, pero la verdad es que no es que esté fallando ocasiones es que no tengo las oportunidades de marcar. El entrenador me pide bajar al centro del campo a apoyar y cuando recibo quedó lejos del área y no me da tiempo a llegar a rematar”, dice.

En cuanto al partido del domingo en la Fuensanta ante La Roda, asegura que “tengo amigos allí y nos tienen ganas tras el 1-4 de la ida. Ellos van a venir con muchas ganas, son un buen equipo a pesar de que no están todo lo arriba que podrían”.

Entrevista con Paco Tomás en SER Deportivos Cuenca