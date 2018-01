Recorrido y horarios de los Reyes Magos en Gijón

La Playa de Poniente será el punto de partida de una jornada intensa para sus majestades los Reyes Magos. A partir de las 10:30h está previsto que partan en comitiva y sobre sus camellos desde la explanada del Acuario de Gijón hasta la Plaza del Marqués, donde llegarán en torno a las 11:00h y serán recibidos por los representantes del Ayuntamiento.

El encuentro con los niños y niñas gijonesas se prolongará en la misma Plaza del Marqués hasta las 12:00h, cuando los reyes incien su recorrido por la ciudad en coche.

Ya de tarde, la Cabalgata, que este año integran 7 carrozas y más de 1000 personas, comenzará a las 18:00h con salida en la zona oeste de la ciudad. El recorrdio es el siguiente:

Salida de la c/ Simón Bolívar, continuando por la Avenida de la Argentina, Cuatro Caminos, Avda. de Galicia, c/ 2 de Mayo, Juan Carlos I, Plaza de Máximo Gonzalez, Avda. de Juan Carlos I, c/ Marques de San Esteban, c/ Pedro Duro, Plaza del Humedal, Avda. de la Costa, c/ San Bernardo, Plaza del Instituto, c/ Jovellanos, c/ Los Moros, c/ Munuza, Plaza del Carmen, c/ Felipe Menéndez, c/ Marques de San Esteban, y llegada a los Jardines de la Reina donde finalizara.

Para garantizar la seguridad de participantes y público la Policía Local adoptará las siguientes medidas:

-Queda prohibida la estancia de vehículos en los siguientes espacios públicos: estacionamiento del pabellón de deportes Mata Jove, Avda. de Juan Carlos I ( tramo entre la Plaza de Máximo Gonzalez y Dionisio F. Nespral) c/ Marqués de San Esteban, c/ San Bernardo (tramo entre la Avda. de la Costa y la Plaza del Instituto), c/ Los Moros (tramo entre Munuza y Jovellanos) y c/ de R. Sampedro, (tramo entre los Jardines de la Reina y la c/ Pedro Duro).

-Durante el recorrido, el itinerario quedará cortado al tráfico rodado con la antelación suficiente para garantizar su normal desarrollo, procediendo a la apertura de las vías una vez pasada la comitiva.

-Se recomienda que las comunicaciones entre las zonas Oeste y Este de la ciudad se lleven a cabo por el eje que conforman las Avenidas de la Constitución, Manuel Llaneza y Pablo Iglesias. Asimismo, la entrada al barrio de Moreda se realizara por la Avenida del Príncipe de Asturias, mientras que al barrio de La Calzada deberá realizarse por la Avenida de Los Campones, Bertold Brecht, Agustin Arguelles y Plaza de Campomanes, al estar afectadas por desvíos de tráfico las Avenidas de la Argentina, del Príncipe de Asturias y de Juan Carlos I.

-Por último, aconsejar la utilización de los transportes públicos así como que se sigan las indicaciones de los agentes de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y del personal de seguridad de la organización, desplegados para cubrir la seguridad del desfile.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD:

-Es conveniente ejercer el debido control sobre los niños, a los que no de deberá perder de vista en ningún momento. Comportamiento similar deberá adoptarse con las personas de edad avanzada o movilidad reducida.

-No se podrá invadir el espacio destinado al paso del desfile en todo su trayecto.

-Los espectadores no deberán subirse a las barandillas, rejas, mobiliario urbano u otros elementos inestables que puedan provocar riesgo.

-Se recomienda que, una vez finalizado el desfile, se abandone la zona de forma ordenada

De todo ello, habló Teresa Sanchez, gerente del teatro Jovellanos, en los micrófonos de Hoy por Hoy Gijón.

EN CASO DE EMERGENCIA:

-Se recomienda mantener la calma y permanecer atento a las indicaciones de los servicios de seguridad.

-Evitar gritar, correr o empujar a los demás, para no provocar situaciones de pánico debido a la gran concentración de personas.

-En estos casos avisar a cualquiera de los componentes de los servicio de emergencia que hay a lo largo del recorrido del desfile (Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil...) o llamar al teléfono de emergencias 112