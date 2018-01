Brussino: "Soy un jugador de equipo"

Nicolás Brusino se presentó en sociedad en la mañana de hoy, el nuevo alero del Herbalife Gran Canaria que ha venido a sumar y cerrar la plantilla que ha diseñado Berdi Pérez después de la marcha de MacKissi. El jugador de 24 años tiene una experiencia amplia a nivel internacional, tanto en la NBA como con su selección. Las negociaciones para llevar a cabo su contratación se iniciaron hace un mes. El jugador tendrá un mes de muchos desplazamientos para el Herbalife

NEGOCIACIONES: Hubo varios equipos interesados, pero me interesó la idea de club y la competencia que había en la plantilla, la propuesta del equipo la vi interesante y por eso decidí venir aquí

DEFINICIÓN. “Me defino como un jugador de equipo. Me gusta hacer lo que me pide el técnico. Me gusta jugar los pases, tirar, jugar con la pelota. Siempre trato de hacer lo que me pide el técnico y de hacer lo que necesite el equipo”.

HERBALIFE “No he estado mucho tiempo con ellos, llegué en el día de juego, y ayer tuvieron día libre. Hoy será el primer día con el equipo. Lo vi muy bien al equipo el otro día con buena energía y muy buena defensa. Espero unirme a ellos lo antes posible”.

ACB “Conozco poco, es mi primera experiencia en España. Siempre lo he visto por la tele pero no es lo mismo. Han pasado muchos argentinos por esta liga así que siempre hemos visto como un sueño el jugar en Liga Endesa. Hoy me toca y espero hacerlo de la mejor manera”.