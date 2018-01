Contra el Hamburgo, con los fichajes y sin Jony

El Málaga se enfrentará en la tarde del martes al Hamburgo alemán en La Línea de la Concepción (17:30). Y no está Jony. El centrocampista asturiano no viaja, según el Club, por un esguince de tobillo, pero suena con fuerza para marcharse al Sporting de Gijón ya que no cuenta apenas para Míchel.

Uno de los alicientes del partido será ver a Iturra, el último fichaje, y a Ignasi Miquel, que ha jugado poco. No están por lesión Jony, Rolan, Juankar y Torres. Adrián ya está bien pero han decidido que descanse al igual que el portero Roberto.

Los 22 convocados para La Línea son los siguientes. Ignasi Miquel, Diego Glez., Luis Hernández, Rolón, Kuzmanovic, Iturra, Borja, Juanpi, Chory, Cifuentes, Cengo, Recio, Ricca, Peñaranda, Ontiveros, Rosales, Keko Gontán, Baysse, Andrés Prieto, En-Nesyri, Mula y Abqar.

El partido comenzará a las 17:30h y se puede ver en directo a través de Internet en la web del Málaga malagacf.com.