El Baskonia vuelve a terminar sin gasolina (69-81)

El Baskonia inició el año 2.018 prácticamente de la misma manera en la que cerró el 2.017. De hecho, los tres últimos partidos, contra CSKA, Murcia y Madrid, han seguido el mismo patrón: un Baskonia competitivo en los tres primeros cuartos pero que llega desfondado a los minutos finales y acaba sucumbiendo. Además, a ello se le une el acierto triple de los blancos en los minutos finales bajo la buena dirección del prodigio Luca Doncic.

Hasta el minuto 29, el partido registró una igualdad máxima, sin ningún equipo capaz de romper el encuentro. Empezaron mejor los blancos (6-13) gracias al acierto de Causeur (11 puntos en los primeros 10 minutos), pero dos triples de Beaubois y Granger además de la irrupción de Diop para aportar intensidad equilibraron el primer parcial (18-18). La reacción vitoriana no se iba a quedar ahí, y exhibieron sus mejores minutos de juego en los primeros compases del segundo cuarto.

El parcial fue 8-2 para colocar el 28-20, liderados por los puntos de Beaubois y Shengelia, la dirección de Huertas y los numerosos errores de los merengues (9 pérdidas de balón). Tras el descanso, los blancos salieron con fuerza aunque el Baskonia fue capaz de reaccionar dándole velocidad y ritmo a su juego en transición. Sin embargo, a partir del minuto 28, Doncic empezó a tomar el mando.

Los blancos metieron un parcial 0-6 para volver a colocarse con ventaja (51-53). A partir de ahí, el Baskonia empezó atascado el último cuarto, donde tardó 2:30 en anotar la primera canasta en juego y, a golpe de triples, el Madrid abrió brecha (64-72). No hubo capacidad de respuesta. Los azulgranas llegaron en la reserva de gasolina e ideas y además jugadores como Janning (0 puntos) no tuvieron el día. Ahora, conviene no relajarse para cerrar cuanto antes el billete a la Copa del Rey.

Baskonia: 69 (18+18+19+14): Huertas (15), Beaubois (10), Janning (-), Diop (7), Granger (5), Poirier (6), Jones (8), Shengelia (15) y Garino (3).

Real Madrid: 81 (18+15+24+24): Causeur (15), Randle (-), Rudy Fernández (12), Radoncic (-), Doncic (12), Reyes (8), Campazzo (10), Yusta (-), Carroll (3), Tavares (6), Thompkins (4) y Taylor (11).