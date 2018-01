Consejos de los consumidores para comprar los regalos de Reyes

La Unión de Consumidores de Albacete ha realizado una serie de recomendaciones para las compras navideñas y que estas puedan ser más eficientes y evitar llevarnos sorpresas si el producto no nos satisface. En primer lugar, lo mejor es no dejar a la improvisación las compras de Navidad, ya que después puede que no encontremos el regalo que estábamos buscando.

Otra cuestión es hacer una lista de regalos, para evitar la improvisación y las compras innecesarias. También estaría bien hacer un presupuesto para evitar gastos de última hora que nos puedan descuadrar las cuentas familiares. Hay que prestar mucha atención al etiquetado de los productos y comparar calidad, cantidad y precio.

En cuanto a los juguetes, se aconseja que sea acorde a la edad del niño y que contribuya a su desarrollo. En cuanto a los viajes, si se contrata con una agencia hay que pedir un programa claro y un contrato con todos los servicios que se prestan detallados; así como un seguro.

En 'Hoy por Hoy Albacete' hemos hablado con el presidente de la Unión de Consumidores, José María Roncero.