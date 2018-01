Andalucía independiente

Hace unos días, me sorprendió leer en la prensa comarcal una noticia sobre la ANA. En principio creí que se referían a alguien con ese nombre y pensé que tenía que ser una mujer muy conocida para que la llamaran así, pero mi sorpresa fue mayúscula cuando comprobé que la tal ANA, es la asamblea nacional andaluza, una asociación independentista al estilo de su homónima catalana, cuyo presidente es un tal José Ignacio Altamirano. Este señor parece ser un iluminado reinventor de la historia andaluza, al que llaman el Puigdemont de Andalucía y que pretende, como decían los chichos, “ ni más ni menos ni más ni menos” que organizar un referéndum en Andalucía con la finalidad de declarar su independencia y reclamar el territorio de los países andaluces, a saber: Andalucía con sus ocho provincias, el Algarve y el Alentejo portugués, Murcia y parte de marruecos, además de Ceuta y Melilla.

El polo sur no lo ha reclamado porque dice, que aunque también está al sur, el clima allí no nos va bien a los andaluces.

¿Qué……. como se les ha quedado el cuerpo? Pues no me estoy inventando, nada métanse en internet y ahí está todo.

Claro que como siempre, y con este afán investigador que me caracteriza, intente contactar con alguien de esta asociación y lo conseguí; me reservaré su nombre para no desvelar mis fuentes, pero les diré en principio, que este hombre pertenece a un grupo integrado dentro de la ANA. Este grupo es el VMPR (veteranos del manicomio de puerto real) y para más señas reside en la línea. Aquí y a través de otro grupo llamado LALE (linenses afectados por las levanteras del estrecho) han sido los que lo han puesto en contacto conmigo.

Pues bien como les digo, este hombre me ha hablado de j. Ignacio Altamirano poeta y escritor malagueño de 60 años de edad que es ahora mismo el líder máximo de esta asamblea.

Parece ser que Altamirano, tenía pensado declarar la republica independiente de Andalucía este pasado 4 de diciembre, si la republica catalana se hubiera hecho realidad pero de momento ha tomado otra estrategia y es que visto los palos que los antidisturbios repartieron el día 1 de octubre, y a tanto catalán gritando “voltaren voltaren”, ha optado por otra hoja de ruta que sería la siguiente:

Como Altamirano cree que el sentimiento independentista en Andalucía es mayor que lo que la gente dice, se va a proceder a buzonear casas, urbanizaciones y bloques de pisos, con unas papeletas y una fecha para el referéndum sobre la independencia de Andalucía. En las papeleta se propone una simple pregunta “quiere usted que Andalucía sea un estado independiente en forma de republica bananera”.

El referéndum se celebrara por reuniones de vecinos de comunidad, no habrá censo, ni colegios electorales ni tonterías de ese tipo, también podrá votarse en los pubs, en las peñas, cofradías o cualquier asociación sin desanimo de lucro.

Si acaso la policía irrumpiera en uno de estos locales o asociaciones de vecinos; no hay problema, ellos pueden votar también y se les recibirá al grito de “un vote dos votes maricón el que no vote” ya sé que este es un slogan homofobo, pero siempre ha funcionado bien.

Para conseguir el dinero para el buzoneo y las papeletas, se le va a pedir un préstamo a cofidis, que luego se devolverá mediante un crowdfunding, o sea lo que viene a ser un escote de toda la vida.

Cada encargado de asociación o presidente de comunidad etc, contara los votos por el contrastado sistema de la cuenta de la vieja y le mandara los resultados por guasaps al sr Altamirano, que en este caso tendrá las prerrogativas de Juan palomo y una vez cocinados los resultados los hará públicos y declarara la independencia de Andalucía.

Yo les doy mi palabra que lo que les acabo de contar no es ningún invento mío. Les invito a buscar en internet, entrevistas y videos de este señor y su asociación. Ha sido entrevistado en televisiones, se ha reunido con dirigentes independentistas catalanes y le están dando cancha en mucho medios.

Su nombre completo es jose Ignacio Altamirano macarron , por cierto hay que ver los apellidos que tienen algunos iluminatis ; rufian, macarrón, puigmamon; menuda banda.

Bueno,. hasta la próxima. Feliz año a todos y a todas y como decía mi amigo Selu

“andaluces levantaos que son ya las doce y cuarenta y tres

No os hagáis los remolones que a la una cierra el INEM”